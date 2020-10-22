Okul gıdası uygulamasında yeni dönem

ANKARA (AA) - Eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin "okul gıdası" uygulamasında bir dizi yenilik yapıldı.

Zamanının büyük bir kısmını eğitim kurumlarında geçiren çocuklar, beslenme ihtiyaçlarını da bu kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe ve benzeri yerlerden sağlıyor. Söz konusu yerlerde çocuklara hizmet veren gıda işletmelerinde tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ve bu işletmelerin hijyen şartları büyük önem taşıyor.

Bu nedenle Tarım ve Orman ile Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının müştereken yürüteceği Okul Gıdası Hakkında Tebliğ yayımlandı.

Alınan karar doğrultusunda, 7 Eylül 2020 itibarıyla "Okul Gıdası" logosu uygulaması hayata geçirildi.

Buna göre, bakanlıklar arasında 2 Ocak 2019'da imzalanan Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolü'nde tanımlanan, Sağlık Bakanlığı tarafından kriterleri belirlenen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı okul gıdası etiketi üzerinde "Okul Gıdası" logosu yer alacak.

Mevzuatta yapılan yeni düzenlemeyle "okul gıdası" olarak piyasaya arz edilen ürünlerin de Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel madde ve malzemeler, okul gıdası ambalajı olarak kullanılamayacak.



- Okul gıdasına onay zorunluluğu geldi

Söz konusu gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı okul gıdası için 6 Eylül 2021'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığından onay alma şartı getirildi.

Okul gıdası onay başvurusunda bulunacak gıda işletmeleri, il tarım ve orman müdürlükleri tarafından yerinde denetime tabi tutulacak. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda onay başvuru dosyası incelemeye alınacak.



Onay uygulamasıyla ürünlerin içeriği, ambalajı, ambalajın şekli, besin ögeleri, katkı maddeleri, etiket bilgileri ve benzer kriterler değerlendirilerek onay verilecek.



Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası logosu kullanılamayacak.

- Komisyon değerlendirmesi

Okul gıdası kriterleri belirlenecek gıdalar için başvurular bu amaçla kurulan komisyonda değerlendirilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak. Komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığından 3, Sağlık Bakanlığından 2, Milli Eğitim Bakanlığından 2 temsilci olmak üzere, konusunda uzman toplam 7 üyeden oluşacak.



Gerekli hallerde komisyon toplantılarına ilgili diğer bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilebilecek. Komisyon, okul gıdası kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan başvuruları değerlendirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, komisyon görüşünü Sağlık Bakanlığına bildirecek. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek okul gıdası kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayımlanacak.

- Perakende işletmelerden satış

Yeni düzenlemeyle ayrıca okul gıdası ürünleri perakende işletmelerde de satılabilecek.

Okul Gıdası logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek. Perakende işletmelerde satış imkanı, bu ürünlere tüketicilerin de kolayca erişmesini sağlayacak. Uygulamayla obezitenin önlenmesine katkı sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satılan okul gıdalarının denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak. Gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi denetimlerde bulunacak.





