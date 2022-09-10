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Ekonomi “Okul Gıdası” uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
Ekonomi

“Okul Gıdası” uygulamasına geçiş süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 10:05:00 -
"Okul Gıdası" uygulamasına geçiş süresi uzatıldı

Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde, doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından “Okul Gıdası” onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda “Okul Gıdası” logosunun kullanımına ilişkin süre 11 Eylül 2023’e uzatıldı.

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