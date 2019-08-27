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Okul alışverişinde uygun fiyata kaliteli ürünler Migros'ta

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Migros, kaliteli ürünleri geniş seçeneklerle tüketicilerle buluşturuyor

27 Ağustos 2019 Salı 15:47
Okul alışverişinde uygun fiyata kaliteli ürünler Migros'ta

İSTANBUL (AA) - Migros, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala kaliteli ürünleri geniş seçeneklerle sunuyor.

Migros açıklamasına göre, yılın her günü evin tüm ihtiyaçlarına yönelik ürünleri müşterilerine sunan Migros, okul alışverişinde birçok seçenek sağlıyor.

Anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okulda ihtiyacı olabilecek malzemeleri kalite kontrollerinden geçtikten sonra raflarına taşıyan Migros, 700 çeşide varan geniş ürün seçeneklerini uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturuyor.

- Migros’a özel ürünlerle okul çantası 25 TL’ye hazırlanıyor

Kırtasiye grubunda sadece Migros'ta bulunan ürünlere geniş yer verilirken, markaların sadece Migros’a özel olarak hazırladığı lisanslı ve lisanssız set ürünleri de mağazalarda yerini aldı. Öğrenciler School Time ve KulinArt markalı ürünlerin yer aldığı yaklaşık yüzlerce ürüne sadece Migros mağazalarından ulaşabilecek.

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 60 ve 80 yapraklı defterin yer aldığı sırt çantası ortalama 25 TL’ye hazırlanan Migros'ta, her öğrencinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve tarzını yansıtan sırt çantası ise 19,90 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Migros, ayrıca defter grubunda 1,25 TL’den başlayan geniş bir portföy sunuyor.

- Çocukların hayal dünyasına renkli dokunuşlar

Migros’ta, 5,90 TL’den farklı alternatiflerle raflardaki yerini alan kalem kutusunun başlıca malzemelerinden 10’lu kurşun kalem 3,70 TL, 4’lü kırmızı kalem 1,75 TL’ye, School Time hazneli kalemtraş 2,5 TL’ye, School Time 3’lü renkli silgi 2,5 TL’ye, Office Time 5’li tükenmez kalem 2,45 TL’ye satılıyor. Çocukların hayal dünyalarını renklendiren çalışmalar için kullanacakları School Time 4 parça çizim seti 2,25 TL, öğrenci makası 1,5 TL, Fly kırılmayan cetvel 3,90 TL, Adel yapışkan bant 1,5 TL, Fly Color 10’lu el işi kağıdı 1,95 TL’ye, School Time 12 renkli kuru boya 5,45 TL, pastel boya 2,95 TL, sulu boya ise 4,5 TL’ye raflardaki yerini aldı.

- Kırtasiye ürünlerinde uluslararası standartlarda kalite

Açıklamaya göre, müşterilerinin yaşam kalitesini artıracak güvenilir ve ekonomik ürünler sunan Migros, üretimden tüketime kadar uzanan Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi’nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde de titizlikle yerine getiriyor.

Migros, satışa sunduğu tüm kırtasiye ürünlerini, "Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları" çerçevesinde kalite ve ürün güvenliği kontrolünden geçiriyor. Aynı zamanda Migros’un satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin hepsi uluslararası standartlar çerçevesinde Fitalat, Kadmiyum, Nikel, Azo Boyar, Ağır Metal gibi pek çok test aşamasından geçiyor.

Etiketlerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan da ürünlere ait analiz raporları alınıyor. Tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, sadece güvenilir ürünleri raflarına taşıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:47
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