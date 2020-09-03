Oktay’dan Fransa’ya tepki: Bizim kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının Washington Şubesi SETA-DC'de katıldığı panelde, Doğu Akdeniz’de yaşanan bölgesel gelişmeleri ele aldı.

"Anlaşma Fransa'yı ilgilendirmez"

Oktay, Fransa’yı kastederek, bazı davetsiz aktörlerin kırmızı çizgilerden bahsettiğini belirterek, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Bu alanın Türkiye ile Libya'ya ait olduğunu söyleyen Oktay, bunun hiçbir aktörü ilgilendirmediğini özellikle de Fransa'yı ilgilendirmediğini söyledi.

Türkiye'nin, Akdeniz’e en uzun kıyısı bulunan ülke olduğuna değinen Oktay, Yunanistan’ın Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapseden "Sevilla haritasının" kullanıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 kilometrekarelik Meis Adası üzerinden Atina yönetiminin 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı talebinde bulunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırdığına değinen Oktay, Türkiye'nin bu askeri faaliyetleri yakından takip ettiğini ve bu bölgedeki haksızlıkları kabul etmeyeceğini belirtti.