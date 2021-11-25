Oktay Sinanoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu: İsmet İnönü o ülke ile gizli anlaşma yaptı

Dünyanın en genç profesörü ünvanını elinde bulunduran ve 2015 yılında vefat eden Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu katıldığı bir programda İsmet İnönü'nün eğitim konusunda ABD ile gizli anlaşmalar yaptığını söylüyor.

Katıldığı programda Oktay Sinanoğlu şu ifadeleri kullanıyor:

Türkiye en iyi eğitim sistemlerinden biriyken İsmet İnönü'nün gizli anlaşmalarıyla ABD'nin danışmanları Milli Eğitim'i eline aldı. Aslında ABD idare etti. Dünyanın en rezil eğitim haline soktular. Kendi memleketini tamamen haysiyezleştirmiş, köleliştirmiş haline getiren tek ülke Türkiye'dir. Bu atalarımızdan bunlar çıkmayacaktı arkadaş. Ben 60 sene bununla uğraştım.