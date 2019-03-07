0553 313 94 23

Oktay: Onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Şimdi de onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık. TSK’nın envanterine aldığımızda göreceksiniz” dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:55
Oktay: Onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Şimdi de onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık. Birileri bunu anlayamadığı için farklı şeyler üzerinden konuşmaya başlıyor. Biz onu göklere uçurduğumuzda göreceksiniz, TSK’nın envanterine aldığımızda göreceksiniz” dedi.

 

Keçiören’de seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşa hitap etti. Keçiören’in vatana sevdalı insanların yurdu olduğunu belirten Fuat Oktay, “Keçiören’in başka bir özelliği daha var; her şeyi ile yerli, yüreği ile yerli, zihni ile yerli ve milli. Başkanları ve başkan adaylarıyla da yerli Keçiören. Alt yapısı ve üst yapısıyla bambaşka bir Keçiören’deyiz” diye konuştu.

 

Türkiye’nin geldiği aşamayı anlatan Oktay, “Ekonomimizi güçlendireceğiz dedik, güçlendirdik, 3,5 kat büyüttük ekonomimizi. Terörle kendi silahlarımızla, kendi savunma sistemlerimizle mücadele ediyoruz. Şimdi de onlara inat kendi savaş uçağımızı yapmaya başladık. Birileri bunu anlayamadığı için farklı şeyler üzerinden konuşmaya başlıyor. Biz onu göklere uçurduğumuzda göreceksiniz, TSK’nın envanterine aldığımızda göreceksiniz. Bunu siz biliyorsunuz, buna hayalleri yetmeyenlere sesleniyorum, görecekler bunu. 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 168 milyarın üzerine çıkarttık” şeklinde konuştu.

 

Tanzim satışlarına ilişkin konuşan Oktay, “Biz çözümü sizinle birlikte buluruz, hiçbir şey bizi korkutmaz. Ufacık bir hareketle hiçbir fırsatçıya göz yummayacağız dediğimizde fiyatlar aşağıla indi, daha da inecek. Bu yeterli değil” ifadelerini kullandı.

 

Oktay, terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin ise, “Ülkede sınırlar içinde nefes aldırmıyoruz. Sınır dışına kaçınca rahat edeceklerini sandılar, rahat vermeyiz” açıklamasında bulundu.

 

Cumhur İttifakı’nın milli olduğunu anlatan Oktay, muhalefeti eleştirerek, “İttifakı perde arkasında kurdular. Gizli pazarlıklarla kurdular. ‘HDP ile ittifak kurduk’ diyemiyorlar. Bizim milletimiz perde arkasında oynanan oyunlara prim vermez” dedi.

 

Şehircilikte yeni bir dönemi başlatacaklarını kaydeden Oktay, seçim döneminde vatandaşlara verilen vaatlerin seçim sonrasında yapılması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını söyledi. Keçiören’de esnafları da ziyaret eden Oktay, bir vatandaşın "Naylon poşetleri neden kaldırdınız?" sorusu üzerine naylon poşetin çevreye zararını ve çevre konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu’da Alacak Sigortaları hakkında toplantı gerçekleştirildi
    1. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    2. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    3. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    4. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    5. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    6. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    7. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    8. Döviz kurları
    9. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    10. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    11. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    12. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    13. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    14. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    15. Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü..
    16. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”..
    17. Milli satranç sporcusu vefat etti
    18. Bakan tarih verdi: YHT Halkalı'ya..
    19. Kapıları açık şekilde seyreden araç..
    20. Irak polisi, Suriye’den kaçan DEAŞ..
    21. Real Madrid Fenerbahçe Beko basket..
    22. "VAR sistemiyle ilgili ufak tefek..
    23. Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    24. Trabzonspor Olcay Şahan ile..
    25. PFDK ceza yağdırdı
    26. Futbol: Hazırlık maçı
    27. Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye..
    28. "Hızlı tren önümüzdeki hafta..
    29. Bayraktar İHA Ukrayna'ya teslim edildi
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’te
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı