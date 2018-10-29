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Oktay Kaynarca'dan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı zora sokan hata

Burcu Esmersoy ile birlikte İstanbul Havalimanı'nın açılış programını sunan Oktay Kaynarca'dan TBMM Başkanı Binali Binali Yıldırım'ı şaşırtan bir hata geldi. Kaynarca, programın akışını karıştırarak, Binali Yıldırım'ı sırası gelmeden anons etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:00
Oktay Kaynarca'dan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı zora sokan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılış programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı şaşırtan bir hata geldi. Oktay Kaynarca, konuşma sırasını şaşırarak Binali Yıldırım'ı sırası gelmeden anons etti.

"Heyecandan olsa gerek bir hata yaptım"

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, İstanbul Havalimanı programını sunarken bir hata yaptığını itiraf etti. Konuşma sırasını karıştıran tecrübeli sunucu Oktay Kaynarca, konuşma sırası Binali Yıldırım'da olmamasına rağmen Yıldırım'ı sahneye davet etti. Yıldırım'ın konuşmasından sonra yaptığı hata yüzünden özür dileyen Kaynarca, "Programın heyecanından olsa gerek bir hata yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım konuşmasını öne aldım." dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:00
  1. Binali Yıldırım
  2. Oktay Kaynarca
  3. TBMM
  4. İstanbul Havalimanı

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