  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi
Aktüel

Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:01:25 -
Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi

İSTANBUL (AA) - "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, birlikte türkü söyledi.

Kaynarca, kadına şiddete karşı ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla, "Sen Bir Aysın" adlı türküyü, yakın arkadaşı Bingöl ile yorumladı.

Yaklaşık iki saatte stüdyo kaydı tamamlanan ve sosyal medyada paylaşılan eseri, ilk saatlerden itibaren Kaynarca'nın Instagram hesabında 178 bin, YouTube'da ise 26 binin üzerinde kişi izledi. Yavuz Bingöl'ün sosyal medya hesaplarında ise 15 bine yakın kişi tarafından eserler izlendi.

Ünlü oyuncu Kaynarca ayrıca kaleme aldığı, "Kadınlarımız Sebebimiz" adını verdiği şiirini de seslendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi
Gündem

Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi

CHP'li Ünal Çeviköz'ün 'demokrasi' dilendiği ABD, bu yıl da sözde sivil toplum kuruluşlarına fon dağıtacak. Yıkıcılık stratejisinin Türkiye..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay