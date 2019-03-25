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Oktay: Hesabını veririz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz harcadığımız her bir kuruşun hesabını veririz, her bir kuruşun da nereye harcanması gerektiğini, nasıl harcanması gerektiğini de çok iyi biliriz." dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 07:00
Oktay: Hesabını veririz

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen  esnaf buluşması toplantısına katıldı.

Burada konuşan Oktay, bu toprakları, ilim ve hikmet erbabının  medreselerde, esnafında ticari hayatlarında verdikleri mücadelelerle vatan  kılındığını belirterek, "Ahilik düsturunu kendisine rehber edinip cömertliği esas  alan, ahlakı sermaye edinip helalinden kazanıp yararlı şeyler üreten tüm esnaf ve  sanatkarlarımızı selamlıyorum. Sizler, ticarette elde ettiğiniz kardan çok  yaşadığınız mahallenin, semtin, toplumun refahını ön planda tutan Ahilik  teşkilatının mirasçılarısınız." diye konuştu.

Geçen 17 yılda geçici kırılganlıklara rağmen, ekonomi alanında tarihi  bir başarı ortaya koyduklarını vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde  istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik. Son 17 yılda ekonomimizi  her yıl ortalama yüzde 5,6 büyüttük. İhracatımızı 36 milyardan rekor kırarak 168  milyar doların üzerine birlikte çıkardık. Ekonomimiz sağlam temeller üzerine  kurulu şekilde her geçen gün kırılganlıkları geride bırakacak sağlam adımlarla  ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kamu bilançosu açısından Türkiye'nin bugün, dünyanın en düşük  borçluluğa sahip ülkelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Hani birileri diyor ya 'siz ne yaptınız' veya gene birileri diyor ya  'şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz.' Siz 20 saat ötesinde, arada 10 saat  fark olan bir yerdeki bir Müslüman kardeşinizin başına, bir Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşının başına bir şey geldiği anda 'yanında olacağım' diyen bir lider var.  Öbür taraftakinin konuştuğu şey 'on kuruş mu 20 kuruş mu harcadınız giderken?'  Siz merak etmeyin, biz harcadığımız her bir kuruşun hesabının veririz, her bir  kuruşun da nereye harcanması gerektiğini nasıl harcanması gerektiğini de çok iyi  biliriz. Çünkü onların öyle bir derdi yok.

Bırakın arada 10 saat zaman farkı, mevsim farkı olan bir yerde bile  herhangi bir Müslümanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kılına zarar gelirse  'ben oradayım' diyen bir Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetinin lideri var, bir dünya  lideri var. Bunların böyle bir derdi yok ki bırakın mevsim farkını 10 kilometre  ötede bir şey olsa, 10 metre ötede bir şey olsa yönünü dönüp bakmayacaklar bile  böyle bir dertleri yok böyle bir dertleri hiçbir zaman olmamış zaten."

Fuat Oktay, siyasi istikrar ve yapısal reformlar Türkiye ekonomisinin  yakaladığı bu başarıda kilit rol oynadığının altını çizerek, "İstikrarımız,  kalkınmamız sizlerin desteğiyle inşallah sürmeye devam edecek. Geçtiğimiz 17  yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, esnafımızın derdiyle dertlendik, refahını  artıran önemli adımlar attık." dedi.

"Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi" vizyonu doğrultusunda esnaf ve sanatkarın  rekabet gücünü artırmak için birçok reformu hayata geçirdiklerini aktaran Oktay,  şunları söyledi:

"Ayrıca esnafımızdan gelen binlerce talebi değerlendirdik, sorunların  çözümünün takipçisi olduk. Çünkü liderimiz takipçisi.17 yılda esnaf ve  sanatkarlarımıza toplam 7 milyar liralık hazine desteği sağladık. Halk Bankası  aracılığıyla önemli miktarlara ulaşan uygun şartlarda krediler kullandırdık,  kullandırmaya da devam ediyoruz. 2018 yılında 26 bin esnaf ve sanatkar kardeşimiz  431 milyon lira KOSGEB desteğinden yararlanmıştır. Yozgatlı 5 bin 918 esnaf ve  sanatkarımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 453 milyon 18  bin lira kredi kullanmaktadır.

2002’de Yozgat’ta kredi kullanan esnaf sayımız sadece 625'tir. 2019’un  ilk iki ayında Yozgatlı esnaflarımıza, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet  kooperatifleri aracılığıyla 97 milyon 507 bin lira faiz indirimli kredi  kullandırdık. Çekerek'te de 225 esnafımıza 8 milyon 300 bin lira uygun şartlı  kredi kullandırıyoruz."

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerden de bahseden Oktay,  sözlerini şöyle tamamladı:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın dayanışması ve aziz milletimizin birlik ve  beraberliği ile Türkiye ekonomisi, zor süreçleri çok şükür atlatmıştır. Piyasada  fırsatçılık yapanların, alın teriyle kazananların önüne geçmesine izin  vermeyeceğiz. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma mücadelemizi  kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın 31 Mart'a  vereceği destek, ülkemizde istikrarın devam etmesi açısından çok önemlidir. 31  Mart seçimleri tüm Türkiye için olduğu gibi siz Çekerekli esnaflarımızın edindiği  kazanımların sürdürülmesi ve daha ileriye taşınması için de bir dönüm noktasıdır."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 07:00
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