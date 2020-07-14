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Gündem

Oktay: Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınadığı açıklamasında, Türkiye ve Azerbaycan'ın 'etle tırnak' olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 01:40:00 -
Oktay: Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

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