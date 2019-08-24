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Oktay Ekşi’nin İsmet İnönü anısı: Paşa beni hayvan yerine...

Gazeteci ve siyasetçi Oktay Ekşi, yeni kitabında, İsmet İnönü’nün kendisini nasıl hayvan yerine koyup, kendisini tedavi eden şahsı, “Baytar” diye çağırdığını anlattı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
Oktay Ekşi’nin İsmet İnönü anısı: Paşa beni hayvan yerine...

Gazeteci ve 25’inci dönem CHP milletvekili Oktay Ekşi, “Gazetecilikte Geçen O Yıllar 2” isimli kitabında yaşadıklarını anlattı. Ekşi, 27 Mayıs ihtilaline giden süreci hem Meclis’teki hem de ülkenin dört bir yanına uzanan yurt gezilerindeki izlenimleriyle aktardı.

İsmet İnönü ile yaşadığı garip diyaloğu anlattı

Oktay Ekşi, kitabın “İsmet Paşa’nın Şakası” başlıklı bölümünde ise dikkat çeken bir anısını anlattı. İsmet İnönü, CHP’li vekiller ve gazeteciler ile tren yolculuğuna çıkan Ekşi’nin, dişi ağrıdığı sırada trende bulunan Dr. Suphi Baykam’ın kendisini diş macunu, kolonya ve pamuk ile tedavi ettiğini anlattı. Ekşi, tedavi sonrasında Baykam’a seslenen İsmet İnönü’nün “Ben senin doktor olduğunu biliyordum, sende baytarlık da mı vardı” dediğini ve ardından İnönü ile yaşadığı diyaloğu da aktardı.

İşte kitabın ilgili bölümü:

“O yolculuktan dönüyoruz. Dinar’dan motorlu trene bindik. Daha önce de yazmıştım:

Motorlu trenlerin vagonları açıktı, yani kompartıman yoktu. Otobüs koltukları gibi sıra sıra koltuklara oturmak gerekirdi.

Bindiğimiz vagondaki nerdeyse tüm yolcular, İsmet Paşa’ya refakat eden partililer ve gazetecilerdi.

İsmet Paşa en önde sağdaki iki kişilik koltuğun pencere tarafına oturmuş, yanına da CHP’nin Kars Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Göle’yi almıştı. Bizler arkalardaki koltuklara gelişigüzel dağılmıştık.

Trenin hareketinden yarım saat kadar sonra benim dişlerimde bir sızı başladı. Anladım ki ağrı çürük dişlerimden birinden geliyordu. Lakin yanımda ne bir ağrı dindirici var ne de başka bir ilaç vardı.

Adana Milletvekili Dr. Suphi Baykam da bizimle beraberdi. Belki onda bir ilaç olabilir veya bir çare bulabilirdi. Nitekim yerinden kalkmış bir yere giderken yanımdan geçmesini fırsat bilip, ‘Suphi Ağabey, dişim fena halde ağrıyor. Yerimde oturamıyorum. Bana bir çare bulabilir misin’ dedim.

Hay Allah! Yanımda hiçbir ilaç yok. Soralım belki birilerinde Asprin vb. vardır,’ dedi. Lakin kimsede ilaç yoktu.

Onun üzerine, ‘Dur,’ dedi Baykam. ‘Biraz pamuk, biraz kolonya, bir de diş macunu bulursak belki ağrını dindiririz,’ dedi.

Nitekim birinden kolonya, bir başkasından pamuk ve diş macunu buldu. Dişimdeki çürüğe o kolonyalı pamuk üstüne koyduğu diş macununu bir kürdanla yerleştirdi.

“Paşa beni düpedüz hayvan yerine koydu”

O sırada İsmet Paşa, belki de herkese ilaç sormamızdan haberdar olduğu için Baykam’a, ‘Hayrola Baykam! Ne yapıyorsun orada’ diye seslendi.

Suphi Baykam, ‘Oktay’ın dişi ağrıyormuş Paşa’m. Ben de ilaç yaptım koyuyorum,’ diye yanıtladı.

Paşa, ‘Ben senin doktor olduğunu biliyordum, sende baytarlık da mı vardı’ deyince bu sözleri duyanlar -tabii ben de- çok tuhaf olduk. Paşa beni düpedüz ‘hayvan’ yerine koyuyordu.

Ben dişimin ağrısını unutmuş İsmet Paşa’nın hakkımda söylediği bu sözün ölünceye kadar benimle birlikte anımsanıp söyleneceğini düşünmeye başlamıştım.

O sırada Turgut Göle’nin sesi duyuldu. Bana dönmüş, ‘Ekşi, Paşa seni rica ediyor, gelir misin’ diyordu.

Gittim. Göle kalktı, Paşa beni Göle’nin yerine oturttu. Önce bir tatlı ikram etti, sonra, ‘Şakam alındın mı yoksa’ diye sordu.

İnönü’yü de nalbant tedavi etmiş

Estağfurullah Paşa’m’ deyince, ‘Bak sana benimle ilgili hikâyeyi anlatayım,’ dedi. ‘Ben Yemen’de idim. Bir gün aynen seninki gibi dişim tuttu. O zaman diş tabibi zaten yok. Doktor da bulamadık. Ben, ‘Berberi bulun, o dişimi çeker kurtulurum,’ dedim ama berber de yokmuş. Derken erattan birini getirdiler. Sordum, bir Ermeni imiş. Askerden önce ne iş yaptığını sordum. Nalbantmış. ‘Olsun, çek dişimi,’ dedim, çekti kurtuldum.

Paşa gönlümü almıştı. Yerime döndüm.”

Cemaat mensuplarına da küfür eden Ekşi, Zaman'a gitti

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
  1. Kars
  2. Adana
  3. Oktay Ekşi
  4. Gazetecilikte Geçen O Yıllar 2
  5. İsmet Paşa’nın Şakası
  6. İsmet Paşa
  7. İsmet İnönü

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