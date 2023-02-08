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Gündem Oktay deprem bölgesindeki son durumu açıkladı
Gündem

Oktay deprem bölgesindeki son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 01:37:00 - 2023-02-08 01:50:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti. 34 bin 810 kişi yaralandı. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımız 8.000 civarı. Yıkılan bina sayısında değişiklik yok.

Sahada 750 vinç var, ilave olarak iş makineleri gibi birçok aracımız var. 4 bin 794 iş makinemiz sahada çalışmaya devam ediyor. 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş çalışmaya başlamıştır.

Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. 36’yı bulan helikopterlerimizle de çalıştık. Gece görüşü olan helikopterlerimizle de şu an çalışmalar devam ediyor

Yıkılan binalarımız 5 bin 775. Enkazdan kurtulanların 8 bin olduğunu ifade etmiştik. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Son vatandaşımıza ulaşana kadar devam edecek.

Barınmada çadırlar ve battaniye dağıtımı yoğunlaştı. 1 milyona yaklaşmış durumda battaniyemiz var. Bu rakamı çok hızlı bir şekilde 1,5-2 milyon civarına taşıyacağız.

451 bin 880 kişi yurtlarda barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor

Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. 36’yı bulan helikopterlerimizle de çalıştık. Gece görüşü olan helikopterlerimizle de şu an çalışmalar devam ediyor.

Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor, enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar da bu çalışmalarımız devam edecek.

Elektrik veremediğimiz yerlerde 2 bine yakın jeneratör gerekiyordu. Bunların tamamı 1400 civarında sahaya ulaşmış durumda, geri kalanı gece ulaşmış olacak.

1 milyon 100 bin kapasiteli barınma alanları oluşturulmuş durumda. İller AFAD'ın resmi sitesinde ilan edilecektir.

Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatladık; tüm kapasiteyi geriye kalan 6 ile yoğunlaştırıyoruz.

Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır."

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