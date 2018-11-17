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Öksüz hastalığını biliyor musunuz?

Diğer adıyla bronşektazi hastalığı, işte detaylar...

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:40
Öksüz hastalığını biliyor musunuz?

Bronşların aşırı genişlemesi şeklinde tanımlanabilir.. Neredeyse astım ve KOAH kadar sık görülmesine karşılık, hangi ilaçların etkili olabileceği konusunda yeterince bilgi yoktur.

Bronşları normalden genişlemiş olan bronşektazi hastalarında, genellikle başlıca şikayetler sık öksürük ve balgam çıkarma yakınmasıdır. Bazı hastalar her gün balgam çıkarabilirler. Hatta 24 saatte çıkardıkları balgam miktarı bir su bardağından fazla olabilir.

ATAKLAR.. ATAKLAR..

Balgamda kan, bronşektazi hastalarında sık görülen bir şikayettir. Bu kanama, balgamın içindeki çizgi şeklinde olabileceği gibi, durdurulmakta zorlanılan fazla miktarda bir kanama şeklinde de olabilir.

Hastalık ilerlerse hastalarda ileri derecede nefes darlığı da gelişebilir.

Bronşektazi hastalarının tedavisinde en önemli konu, hasta bir bronşit atağı geçirdiğinde uygun antibiyotikle tedavi edilmesidir. Uygun antibiyotiği seçebilmek için göğüs hastalıkları uzmanı daha önceden yapılmış balgam incelemelerinden yararlanacaktır.

Atakların tedavisinden belki de daha önemli olan, hastanın sık atak geçirmesine engel olmaya çalışmaktır.

Bunun için hastalar, mutlaka düzenli olarak her gün kendilerine özel düzenlenmiş solunum fizyoterapisi tekniklerini uygulamalıdır.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:40
  1. bronşektazi
  2. öksüz hastalığı

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