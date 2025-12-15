  • İSTANBUL
Öksürük şuruplarına uyarı! Asıl sorun gözden kaçıyor
Sağlık

Öksürük şuruplarına uyarı! Asıl sorun gözden kaçıyor

Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip vakalarının artmasıyla birlikte öksürük şuruplarına olan ilgi de yükseldi. Ancak uzmanlar, öksürüğün başlı başına bir hastalık olmadığının altını çiziyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Simla Dilara Sezgin, öksürüğün çoğu zaman vücudun verdiği bir sinyal olduğunu belirterek, altta yatan nedenin mutlaka araştırılması gerektiğini ifade etti. Sezgin, rastgele şurup kullanımının sorunu gizleyebileceğini, esas yapılması gerekenin öksürüğe yol açan faktörün doğru şekilde tespit edilmesi olduğunu vurguladı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, grip ve alerjik rahatsızlıklar artarken bu duruma paralel olarak öksürük şuruplarına olan talep de yükseliyor. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Simla Dilara Sezgin, öksürüğün doğru şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Öksürüğün başlı başına bir hastalık olmadığını vurgulayan Sezgin, “Öksürük aslında bir semptomdur. Tıpkı sinüzitte yaşanan baş ağrısı ya da tansiyonda görülen ense ağrısı gibi, vücudun bir rahatsızlığa verdiği tepkidir. Semptomatik olarak tedavi edilmesi hayat kalitesini artırır ve çoğu zaman gereklidir. Ancak asıl yapılması gereken, öksürüğe neden olan sorunun tespit edilmesi ve tedavi edilmesidir” dedi.

 

‘EN SIK NEDEN ALERJİ’

Öksürüğün birçok farklı nedeni olabileceğini belirten Sezgin, en sık karşılaşılan nedenlerden birinin alerji olduğunu ifade etti. Özellikle mevsim geçişlerinde ve gribal enfeksiyonların yoğun olduğu dönemlerde alerjik bünyeye sahip kişilerde öksürüğün daha sık ve daha uzun süreli görüldüğünü söyleyen Sezgin, “Bu hastalarda geniz akıntısı öksürüğün en önemli nedenidir. Alerji ilaçları düzenli kullanıldığında geniz akıntısı azalır ve öksürük büyük oranda ortadan kalkar” diye konuştu.

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında ise öksürüğün, akciğerlerde oluşan balgam ve iltihabi sürecin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Sezgin, bu durumda öncelikle enfeksiyonun tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Antibiyotikler ve diğer tedavilerle altta yatan sorun giderilirken, hastanın yaşam kalitesini artırmak için öksürük şurupları da destekleyici olarak reçete edilir” dedi.

