Öksürük krizine ne iyi gelir?

Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır.

İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal.

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Evde yapabileceğiniz tarif

Öksürük nedeniyle uykusuzluk çekiyorsanız, 1 bardak ılık suya, 1 yemek kaşığı bal ve 3 yemek kaşığı limon suyu karıştırıp içebilirsiniz. Doğal bir anti bakteriyel olan bal, boğaz tahrişine neden olan bakterilerden kurtulma sürecini hızlandırır.

Çoçuklarda öksürük ne keser?

Size önereceğimiz bitkisel ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz.

Su içirin.

Bal ya da ılık ballı su içirin.

Yastıkların konumunu düzeltin.

Ortamdaki hava kuru ise nemlendirin.

Burun tıkanıklığı varsa açın.

Yataktaki alerjiye dikkat edin. ...

Odadaki toz gibi alerji yapacak etkenlerden uzak tutun.

Bebeklerde öksürük

Üst solunum yolundan kaynaklanan akıntılı durumlarda daha balgamsı bir öksürük oluşur. Bebeklerde bu öksürük gece yatınca artar. Burnu bol bol temizlemek, soğuk buhar uygulaması ve ılık sıvı tüketimiyle bebek rahatlar. Bebeklerde ateşli ve hırıltılı öksürük larenjit, krup, bronşit veya pnömoni habercisi olabilir