  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Öksürük krizine ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Öksürük krizine ne iyi gelir?

Öksürük; başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere pek çok hastalığın ortak belirtisidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:15:00 - 2021-12-05 17:22:42
Öksürük krizine ne iyi gelir?

Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır.

İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

  • Ayva çayı
  • Ekinezya Çayı
  • Yaseminli portakal çayı
  • Kuşburnu çayı
  • Sütlü bal.
  • Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Evde yapabileceğiniz tarif

Öksürük nedeniyle uykusuzluk çekiyorsanız, 1 bardak ılık suya, 1 yemek kaşığı bal ve 3 yemek kaşığı limon suyu karıştırıp içebilirsiniz. Doğal bir anti bakteriyel olan bal, boğaz tahrişine neden olan bakterilerden kurtulma sürecini hızlandırır.

Çoçuklarda öksürük ne keser?

Size önereceğimiz bitkisel ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz.

  • Su içirin.
  • Bal ya da ılık ballı su içirin.
  • Yastıkların konumunu düzeltin.
  • Ortamdaki hava kuru ise nemlendirin.
  • Burun tıkanıklığı varsa açın.
  • Yataktaki alerjiye dikkat edin. ...
  • Odadaki toz gibi alerji yapacak etkenlerden uzak tutun.

Bebeklerde öksürük

Üst solunum yolundan kaynaklanan akıntılı durumlarda daha balgamsı bir öksürük oluşur. Bebeklerde bu öksürük gece yatınca artar. Burnu bol bol temizlemek, soğuk buhar uygulaması ve ılık sıvı tüketimiyle bebek rahatlar. Bebeklerde ateşli ve hırıltılı öksürük larenjit, krup, bronşit veya pnömoni habercisi olabilir

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık
Medya

Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nın 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşadıkları ile izleyicileri üzüntüye boğan Veys..
Kıyır poğaça tarifi
Kadın - Aile

Kıyır poğaça tarifi

İster kahvaltıda ister çay saatinde, kısacası günün her öğününde afiyetle yiyebileceğiniz bir poğaça tarifi

Araçlardan akaryakıt çalan kişi yakalandı
Yerel

Araçlardan akaryakıt çalan kişi yakalandı

İstanbul ve çevre illerde, park halindeki araçlardan akaryakıt çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay