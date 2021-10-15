Öksürük artık tarih olacak!

Soğuyan hava boğaz ağrılarına ve kuru öksürüğe neden olabiliyor. Sık sık gerçekleşen öksürük hepimizi rahatsız eder. Az malzeme ile evde doğal öksürük şurubu yaparak öksürükten kurtulmak hiçte zor değil.

Kullanacağımız malzemeler:

Zencefil

Doğal bir dekonjestan görevi görür ve antibakteriyel özellikleri sayesinde boğaz ağrısını hafifletir. İçeriğinde öksürüğü önleme yeteneklerine sahip bir bileşeni vardır, bu nedenle öksürüğü önler.

Bal

Bal, öksürüğü yatıştırmaya ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olur.

Limon

Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle öksürükleri bastırmak ve soğuk algınlığı ile savaşmak için faydalıdır.

Doğal öksürük şurubu tarifi

Zencefil kökünü soyun ve dilimler halinde kesin. Taze limon kabuğunu rendeleyin. Bir tencerede bir bardak kadar suya ¼ bardak zencefil dökün. Üzerine 2 yemek kaşığı limon kabuğunu rendeleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın. Karışımı süzün. Başka bir tencerede 1 bardak balı dökün ve kısık ateşte ısıtın ama sakın kaynatmayın. Önceden süzülmüş zencefilli karışımı karıştırın. Her iki limondan çıkarılan suyu ekleyin. Karışımı birkaç dakika kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Altını söndürdükten sonra ve karışımı kapaklı bir şişeye veya kavanoza dökün. Ev yapımı öksürük şurubunuz hazır!