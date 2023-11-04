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Sağlık Öksürüğü olanlar dikkat! Türkiye’de 40 bin kişiye bu tanı konuyor
Sağlık

Öksürüğü olanlar dikkat! Türkiye’de 40 bin kişiye bu tanı konuyor

Yeniakit Publisher
2023-11-04 08:11:00 -
Öksürüğü olanlar dikkat! Türkiye’de 40 bin kişiye bu tanı konuyor

Özellikle iki haftadan uzun süren ve nedeni bilinmeyen inatçı öksürüğün akciğer kanserinin belirtisi olabildiğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, akciğer kanserinin 10 önemli belirtisini açıkladı.

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla ülkemizde de 40 bin kişiye, tütün ürünleri tüketmenin en önemli risk faktörü olduğu akciğer kanseri tanısı konuyor. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri kadınlarda da meme ve kolorektal kanserlerinden sonra 3'üncü sıklıkta görülüyor. Akciğer kanserinin erken evresinde gelişen öksürük, başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere pek çok hastalıkta görülebildiği için hastalar tarafından genellikle ihmal ediliyor. Ayrıca tütün ürünleri kullanan hastalar da 'Öksürtüyor' düşüncesiyle öksürük yakınmalarını önemsemiyor. Oysa özellikle iki haftadan uzun süren ve nedeni bilinmeyen inatçı öksürük akciğer kanserinin belirtisi olabiliyor.

Teşhisin geç konulması ise tedavi şansının büyük oranda azalmasına neden oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, erken tanı için risk faktöründeki kişilerin inatçı öksürükte mutlaka hekime başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Ayrıca hiçbir şikâyeti olmasa dahi risk faktöründe olan 40 yaş üstündeki kişilerin her yıl düzenli olarak düşük doz bilgisayarlı akciğer tomografisiyle mutlaka taranmaları gerekiyor. Akciğer kanseri en çok hayat kaybına yol açan kanser tiplerinden biri olmasına rağmen erken tanı sayesinde tümöre özel tedavi protokolü ile hastalar uzun yıllar sağlıklı ve aktif yaşamlarına devam edebiliyor" dedi.

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