  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O gemi İsrail'e silah mı taşıyor? Halk gemiyi bastı, hareket etmesini engelledi

Emir Sarıgül geldi, ortalık karıştı! CHP'de o görüntüler sonrası Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı

Tarım Kredi'de dev kampanya! Liste yayımlandı, indirimler bugün itibariyle başladı

Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı

Elektrikli araçta kapışıyorlar! Amerika bunun iÇİN mücadele ediyor

Selçuk Bayraktar SİHA'larla kazanılan savaşın galibini açıkladı! Duyan şaşkına dönecek

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

İHA'ları yapan isim suikaste uğramıştı! Onun İHA'ları Filistin'de peş peşe havalanınca ortalık karıştı

Kesintiyi seriye bağladılar! Suya çözüm üretemeyen Ekrem’den arıza bahanesi

Yunanistan'ı titretecek gelişme! Türkiye'nin yeni silahı ortaya çıktı... Füzeler peş peşe ateşlenebilecek
Sağlık Öksürüğü geçiren bitkisel karışım!
Sağlık

Öksürüğü geçiren bitkisel karışım!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 23:11:00 -
Öksürüğü geçiren bitkisel karışım!

Kış mevsimine giriş yaparken Google'dan 'Öksürüğe ne iyi gelir?' arayışı ilk sıraya oturdu.

Aksuvital uzmanlarından Dyt. Nur Kişioğlu alerjen, soğuk algınlığı ve viral sebepli öksürüğü olanların dikkatli olması gerektiğini; en kısa sürede sağlık kontrolünü yerine getirmelerini ve doktorunun önerileri kapsamında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğundan bahsetti.

Öksürük sorununa karşı güçlü formül nedir? Sorumuza ise Kişioğlu, içerisinde kekik, sinirotu, papatya, limon, portakal ve bal karışımı ile hazırlanan karışımın öksürüğe etkili bir çözüm olabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23