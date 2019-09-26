Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte soğuk algınlığı ve öksürük sorunu yaşayanların sayısı bir hayli arttı. Siz de öksürük sorunundan dert yanıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merakla arattığınız “Öksürüğe ne iyi gelir bitkisel çözüm?” sorusunun cevabı.

İşte öksürüğe karşı bitkisel çözüm!

Ballı çay

Bal binlerce yıl bozulmadan kendini muhafaza eden tam bir şifa kaynadığıdır. Ölçülü ve düzenli tüketiminde bal sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Bitmek bilmeyen bir öksürüğünüz varsa bal ve limonun uyumundan gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan bal, sıcak su ve limon. Bir fincan sıcak suyun içerisine 2 çay kaşığı bal ve bir dilim limon ekleyip afiyetle içebilirsiniz.

Ananas

Kulağa ilginç geliyor ama ananas kronik öksürükle mücadele etmenin en kolay yöntemlerinden biridir. Öksürük sorunundan kurtulana kadar her gün ince bir dilim ananas yiyebilirsiniz. Ya da taze sıkılmış yarım bardak ananas suyunun içerisine sıcak su, bal ve limon ekleyerek leziz bir içecek hazırlayabilirsiniz.

Nane

Nane günlük beslenmemizde yer vermemiz gereken şifa kaynaklarından biridir. Öksürük sorunundan kurtulmak için nane çayı yudumlayabilirsiniz. Ayrıca bu sorundan kurtulmak için 3-4 damla nane yağı da tercih etmeniz yeterli. Yapmanız gereken sıcak suyun içerisine nane yağı damlatmak ve başınıza bir havlu örtüp kokuyu içinize çekmek.

Hatmi çiçeği

Hatmi çiçeği kronik öksürük için önemli bir şifa kaynağıdır. Özellikle çocuklar için hazırlayacağınız hatmi çiçeği çayı evlatlarınızın kronik öksürüğünü ortadan kaldırır. Bunun için ihtiyacınız olan süt ve hatmi çiçeği. Yarım bardak sütü kaynatın. Kaynayan sütün içerisine 5-6 adet hatmi çiçeğini ekleyip 1 dakika daha kaynatın. Ocağın altını kapatın ve sütün ılınmasını bekleyin. Ilınan sütü süzüp içebilirsiniz. Sabah, akşam içeceğiniz bu süt birkaç gün içerisinde öksürüğünüzü geçirecektir. Bu arada laktoz alerjiniz varsa süt yerine su kullanabilirsiniz.