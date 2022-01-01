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Kadın - Aile Öksürüğe iyi gelen karışımlar
Kadın - Aile

Öksürüğe iyi gelen karışımlar

Evde de rahatlıkla hazırlayabileceğiniz doğal ve bitkisel çözümler olduğunu unutmayın.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 13:51:00 - 2022-01-01 15:17:07
Öksürüğe iyi gelen karışımlar

Üst havayoluna bağlı öksürük; burun akıntısı boğazın arkasında toplanır ve bu toplamanın sonucunda kuru öksürük görülür. Öksürüğü doğal yöntemler ile kesmek isteyenler için Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu'dan işte 7 doğal tarif...

Öksürüğü kesmek için bunları yapın. Öksürüğe iyi gelen karışımlar

Balgam ve dolaşım akışını hareketlendiren karabiber, balla karıştırıldığı zaman öksürüğünüzü yatıştıran bir antibiyotik özelliği kazanır. Bunun için bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiberi ve 2 yemek kaşığı balı, bir fincan içinde karıştırın.

Daha sonra bir süre bekletilmiş sıcak suyu karışımın içine dökün. 10 dakika kadar üstü kapalı olarak demleyin. Çayı süzdükten sonra tüketebilirsiniz. Zengin bir C vitamini kaynağı olan limon grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlayaran etkili bir doğal ilaçtır.

Bir limonu ikiye bölün ve üzerine karabiber ile tuz serpin. İyileşmenin hızlanması için limonu bu şekilde tüketin. Kekik, öksürüğe en iyi gelen bitkilerden biridir. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve bronşit gibi hastalıklar için çok kullanılır. Üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle oluşan öksürüklerin iyileşmesinde de etkilidir. Kekik çayının içine bal eklendiği zaman bitki çayı, öksürüğe karşı daha faydalı olacaktır.

Bunun için 2 kahve kaşığı ince kıyılmış taze kekiğin üzerine 1 bardak kaynar su döktükten sonra üstü kapalı olarak 10 dakika kadar demleyin. Daha sonra süzün ve ılık hale geldiğinde içine bal ekleyin.

 

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