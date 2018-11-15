Okmeydanı yeşilleniyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı’nda otopark, yeşil alan, donatı olmadığını, Dönüşüm Projesi ile Okmeydanı’na yeniden yaşam verdiklerini belirtti. Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız olmak üzere altı mahalleyi kapsayan dönüşüm projesi için bölgede faaliyet gösteren 60 ayrı STK’da ‘’Okmeydanı Dönüşüm Projesi Uzlaşma Görüşmeleri’’ adı altında toplantılar düzenlenmeye başlandı. Hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanan toplantılara Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak vatandaşların projeyle ilgili sorularını cevaplandırıyor. Demircan, ‘’Mevcut 2 milyon 350 bin metrekare olan binaların altını otopark yaparak binaların oturduğu alanları 800 bin metrekareden 204 bin 553 metrekareye düşürüyoruz. 6 bin 139 metrekare olan yeşil alanı 674 bin 691 metrekareye çıkarıp yeni yeşil alanlar yapıyor, Okmeydanı’na yeniden yaşam veriyoruz. 3 olan okul 10’a, 4 olan park alanı 31’e, 2 olan sağlık alanı 4’e, 6 olan dini tesis 10’a çıkacak proje sonunda’’ dedi.