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Okçulukta madalya hedefi

- Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu:- "Avrupa şampiyonasında ümit ederim ki altın, gümüş madalya olarak ciddi sonuçlar alacağız"

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:35
Okçulukta madalya hedefi


SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 26 Şubat 2019'da Samsun'da başlayacak Avrupa şampiyonasında iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da yapılan Salon Federasyon Okçuluk Kupası'nın Avrupa şampiyonasına katılacak milli takımı oluşturmak için önemli olduğunu kaydetti.

Turnuvada klasik ve makaralı yay kategorilerinde kadın ve erkek, büyükler ve gençler kategorilerinde ilk 16'ya giren 128 kişi arasından milli takımın belirleneceğini aktaran Abdullah Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Milli takım seçmeleri yine Samsun'da 4-6 Ocak 2019'da yapılacak. Kategorilerinde ilk 16'ya giren sporcu sayısı 8'e düşecek ve onların içinden de yine Samsun'da 26 Şubat'ta yapılacak Avrupa şampiyonasına katılacak sporcularımız belirlenecek. Bir anlamda bu turnuva, milli takım seçmesi niteliğindedir. Avrupa şampiyonasında ümit ederim ki altın, gümüş madalya olarak ciddi sonuçlar alacağız. Bu turnuvada alınan sonuçlar ve dereceler, zaten Avrupa şampiyonasında sporcularımızın başarılı olacağını gösteriyor."


- Milli takım, Fransa ve İtalya ile kamp yapacak


Avrupa şampiyonasının ardından Samsun'da çok uluslu bir milli takım kampı yapacaklarını anlatan Topaloğlu, "Kampa İtalya ve Fransa milli takımları gelecek. Milli takımımız ile İtalya ve Fransa milli takımları Samsun'da dünya şampiyonasına hazırlanacak. Samsun'da olimpik mesafe olan 70 metrelik atış alanı Avrupa'da bu ülkelerde yok. Zaten bu salonun önemi buradan geliyor. Olimpik mesafe çalışılabilmesi adına önemli bir salonumuz var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam eden 2018 Salon Federasyon Kupası'na 8 kategoride eleme müsabakaları yapıldı.

Sporcular, yarın altın madalya ve milli takıma girebilmek için mücadele edecek.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:35
  1. Abdullah Topaloğlu
  2. Avrupa Şampiyonası
  3. Milli Takım
  4. okçuluk
  5. Türkiye Okçuluk Federasyonu

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