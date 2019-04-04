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Okay'lı Celta Vigo gol düellosunda 1 puanı kaptı!

İspanya La Liga'nın 30.haftasında Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Huesca deplasmanında 3-3 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu.

04 Nisan 2019 Perşembe 01:01
Okay'lı Celta Vigo gol düellosunda 1 puanı kaptı!

Karşılaşmada 14'üncü dakikada Brais Mendez ve 57'nci dakikada Iago Aspas'ın golleriyle 2-0 öne geçen Celta Vigo 63'üncü dakikada Enric Gallego, 71'inci dakikada Ezequiel Avila ve 73'üncü dakikada Jorge Pulido'nun gollerine engel olamayarak 3-2 geriye düştü. Mücadelenin 81'inci dakikasında sahneye çıkan Ryad Boudebouz Celta'ya 1 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Celta Vigo 18'inci sırada kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Okay ve Emre sahada yer aldı!

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu 90 dakikada sahada kaldı. Diğer bir Milli futbolcu Emre Mor da 82'nci dakikada Iago Aspas'ın yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor 88'inci dakikada bir de sarı kart gördü

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 01:01
  1. Okay Yokuşlu
  2. Celta Vigo
  3. Emre Mor
  4. Huesca
  5. İspanya
  6. La Liga

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