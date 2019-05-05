Okaylı Celta Vigo, Barcelona'yı rahat geçti
İspanya La Liga'nın 36.haftasında milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, şampiyon Barcelona'yı 2-0'lık skorla devirip 3 puanın sahibi oldu.05 Mayıs 2019 Pazar 00:37
LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo altın gibi bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.
Okay 90 dakika sahada yer aldı
Hafta arasında Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacan ve bu maça rotasyonlu kadroyla çıkan Barcelona'nın yedekleri bekleneni veremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilirken, Celta Vigo ikinci yarının 67. dakikasında Maxi Gomez, 88'de penaltıdan Iago Aspas'ın golleriyle 2-0 kazandı.
Karşılaşmada milli oyuncumuz Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Celta Vigo puanını 40'a yükseltirken, Barcelona ise 83 puanda kaldı.
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