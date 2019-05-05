Okaylı Celta Vigo, Barcelona'yı rahat geçti

LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona deplasmanda Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo altın gibi bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Okay 90 dakika sahada yer aldı

Hafta arasında Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacan ve bu maça rotasyonlu kadroyla çıkan Barcelona'nın yedekleri bekleneni veremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilirken, Celta Vigo ikinci yarının 67. dakikasında Maxi Gomez, 88'de penaltıdan Iago Aspas'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Celta Vigo puanını 40'a yükseltirken, Barcelona ise 83 puanda kaldı.