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Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 14:10
Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.


A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu altıncı maçında 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi ay-yıldızlılarda Okay Yokuşlu, sakatlığı sebebiyle müsabakanın aday kadrosundan çıkarıldı.


TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı.


"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım’da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.


Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya’ya döndü."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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