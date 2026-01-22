  • İSTANBUL
Okan Buruk'un ayakkabıları yine gündem oldu
Spor

Okan Buruk’un ayakkabıları yine gündem oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Okan Buruk’un ayakkabıları yine gündem oldu

Süper Lig devi Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçında giydiği yüksek topuklu ayakkabılar sosyal medyada gündem oldu. Maçın ardından paylaşılan görüntülerde Buruk’un giydiği ayakkabılar dikkat çekti ve kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar tasarımı kaba ve alışılmadık bulurken, bazıları ise tarzını güzel buldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Atletico Madrid maçında tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabılar, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Maç sonrası paylaşılan görüntülerde Okan Buruk'un ayakkabıları dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ayakkabıların tasarımını kaba ve alışılmadık bulduklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Buruk'un tarz tercihini savundu.

GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri haline gelen ayakkabılar, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı ve sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

