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Spor Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması
Spor

Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-16 00:43:00 -
Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija'yı eledikleri maç sonrası Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecinin devam ettiğini söyledi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija'yı eledikleri maçının ardından transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo sorusuna cevap veren başarılı çalıştırıcı, "Zaniolo'daki süreç, kulübümüzün görüşmeleri sürüyor. Kendisi Premier Lig'de oynamak isteyen bir oyuncu. Saygı duyuyoruz. Kulübün menfaatleri gereği olacak gibi gözüküyor, ne olacak bilemiyorum. Tete transferi yaptık, elimizde olan oyuncular var. Kadromuza yine takviyeler yapacağız" dedi.

"Düşüncelerimiz olacak"

Ayrıca Rashica hakkında da konuşan Buruk, "Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Bizim sağ kanatta fazla opsiyonumuz var zaten. Birçok fırsat da geliyor, hazırlıklarımız da var. Düşüncelerimiz olacak" yorumunu yaptı.

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