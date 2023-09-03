Okan Buruk'tan Sanchez açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Hazırlık sürecindeyiz"

"İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık. ligde. Aradan daha iyi döneceğiz."

"Davinson Sanchez'den haberim yok"

"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Oliveira'nın iki gün önce kasığında ağrı oldu"

"Sergio Oliveira'nın iki gün önce kasığında ağrı oldu. Dün konuştuk ve zorlamaya gerek olmadığını düşündük. Buraya getirmeyi düşünmedik."

"Şampiyonlar Ligi'nden bütçe gelecek"

"Şampiyonlar Ligi'nden bütçe gelecek. Bunu transferde kullanacağız."