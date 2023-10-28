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Spor Okan Buruk'tan Rizespor maçı sonrası flaş açıklamalar
Spor

Okan Buruk'tan Rizespor maçı sonrası flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-10-28 22:41:00 -
Okan Buruk'tan Rizespor maçı sonrası flaş açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


"Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok topu bize verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik. Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız."
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Yorumlar

Ayyıldız

Ne memnun olacak attıkları golde açıkça faul var verilmiyor. Rizeli oyuncu ceza sahasında makasa alınıp düşürülüyor Rizenin penaltısı verilmiyor. Abdülkerim iki kez kırmızı kart görmeliyken sarı bile yok. Hakemin formasının altında ikinci bir forma olarak Galatasaray forması olduğu kesin ve bu 12. oyuncu gol atmadığı için Okan memnun değil. Çok merak ediyorum bunlar nasıl rahat uyuyor. Açıkça bir hırsızlık yap-ıl-mışken vicdanları nasıl rahat ediyor. Tabii vicdan varsa..
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