Okan Buruk'tan olay sözler! Zaha ve Ziyech'i...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi ilk maçta 3-2 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Wilfried Zaha'nın milli takım arasından sonra dönmesini beklediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Bu şans elimizde, sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Molde'yle oynanacak rövanş maçı öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

''Şampiyonluk ne kadar değerliyse, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de o kadar değerli. Maksimumuzu verip inşallah taraftarımızla birlikte Devler Ligi'ne gidişimizi kutlarız. Birinci maç öncesi rakibimizle ilgili söylediğimiz, kendi sahasında etkili bir takım, sahasını iyi tanıyan, teknik heyetiyle birlikte uzun süredir bir arada bir takım. İlk maçta bunu gördük. İlk maçla ilgili kendi adımıza olumsuz şeyler vardı. Şimdi rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın bize desteği devam edecektir. Bu destekle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli. İlk maçın skoruna bakmadan bu maçı kazanıp turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı, Galatasaray, oyuncularım, benim için çok önemli. Maksimumu verip maç sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlarız.''

"RAKİBİMİZİ DAHA İYİ TANIYORUZ"

''Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. İlk maça oranla bizde de Torreira'nın dönmesi, Tete'nin süre alması ve daha hazır hale gelmesi. Daha dolu bir kadroyla sahada olacağız. Daha güçlüyüz. Kendi sahamızdayız. Bu avantajı oyun olarak ortaya koymak istiyoruz. Daha agresif olmak istiyoruz. Hem agresiflik hem savunma geçişleri hem top kayıpları rakibe pozisyon oldu. Sahayı tanımaları, sahanın ve topun hızını doğru şekilde kullandılar. Bize göre daha çok maç oynadılar ama biz de artık 8 maç oynadık, fizik olarak daha hazır durumdayız. Avantajımızı kullanmak ve maçı kazanmak istiyoruz. Aslolan bizim gerçek oyunumuzu sahaya koymak. İlk maçtakinin daha iyisini yaparsak turu geçeriz. Rakibimizin de çok etkili hücumları var, kanatları çok iyi kullandılar. Rakibimizi de, kendi oyun planımızı da düşüneceğiz. Hem topa daha çok sahip olan hem de top rakipteyken daha agresif olacağız.''

ZAHA VE ZIYECH SÖZLERİ

''Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak. Heyecan duyuyoruz. Heyecanı duymak gerekiyor. Baskı da var. Bu bizi maça hazırlayacaktır. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki seneye bakınca, Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. 13'üncü sırada ligi bitirmiş takım, sonraki sezon şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu çok değerli. Buna çok odaklandık. Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde, kullanmak istiyoruz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var. Galatasaray'ın hedeflerinden biri ve inşallah bunu başaracağız. Çok önemli 2 oyuncumuz var, Zaha ve Ziyech gibi ama kullanamıyoruz. Torreira'nin sakatlığı oldu, kırmızı kartı oldu. Zorluklar oluyor. Ligde iki maçta gol yemedik. Yaptığımız hataları gördük. Oyuncularımızla bunları paylaşıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle iç sahada hem hücum oynayacağız hem takım savunması yapacağız. Son Molde maçında takım savunmasını doğru yapmadık. Bizim için kötü olan top kayıpları... Baskı yokken bile uzun top oynadık ve geri döndüğünde kalemizde tehlike oldu. Topla daha iyi oynayan bir takım olursak, top rakipteyken agresif olursak geçen senenin benzeri olur. Ligde Trabzonspor maçında böyle oynadık. Hedefimiz bu oyunu devam ettirmek.''

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"TFF'NİN KARARINA OLUMLU BAKTIM"

''TFF'nin almış olduğu erteleme kararına ben de önce olumlu baktım. Diğer Avrupa'da oynayan takımlarımız da olumlu baktı. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Herkes playoff oynuyor. Grup maçı oynarken erteleme kararı çıkmadı. Bunu ayırt edemeyenler oluyor. Molde oynamadı, birçok ülke bunu yaptı. Bu kritik bir eşik. 4 takımla Avrupa'da gruplara kalma maçlarına çıkıyoruz. TFF'nin verdiği karar doğru ve yerindeydi. Norveç'ten döndük, perşembe sabahı 7 gibi döndük. Lig ve salı günü maça çıkmak zor olacaktı. Hazırlık süreci için de değerli oldu. Şimdi Molde maçına hazırlandık. Hem dinlendik hem hazırlandık. Türkiye'yi temsil etmek için hazırız. TFF'ye teşekkür ediyoruz. Doğru düşündüler. Avrupa'da oynayan tüm takımların düşüncesinin de böyle olduğunu biliyorum.''

"YUNUS UZUN SÜRE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

''Transfer konuşa konuşa yarışıyoruz, hazırlanıyoruz, transfer konuşuyoruz. Gidenler, gelenler, gitmek isteyenler oluyor. Bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yunus da böyle oldu. Yunus uzun süre gitmek istediğini belirtti, biz de izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor, başka takımlar isteyebiliyor. Avrupa'da da aynı şekilde transferin son haftası, Türkiye'de transfer biraz daha uzun olsa da birçok takım kadrosunu belirliyor. Şampiyonlar Ligi'ne girmek bizim için bir koz, bunu kullanmaya çalışacağız. İyi oyuncular istiyoruz aslında. Teknik adamlar, elindeki oyunculardan daha iyilerini isterler. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Alamama riski de var. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Benim kafamda yarınki maç var, transferden daha çok bu maç var.''

"ICARDI'Yİ HER MAÇ OYNATINCA KORKUYORUZ"

''Geçen seneden sonra Mauro Icardi kilit isimdi. Benim için en önemli şey kalmasıydı. Başkanımız, yöneticilerimiz, Erden Bey çok çaba sarf etti. Sadece golcü değil, karakteriyle de takım için lokomotif. Bu tür maçlarda attığı goller, yaptığı asistler ile santrforun yapabileceğinin en fazlasını yapıyor. Onu her maç oynatınca kafamız da korku oluyor. Milli takım arası var, bu da dinlenmesi için süreç olacak. Onun verdiği katkı, çok önemli. Yarın da bizim için önemli katkı verecektir.''