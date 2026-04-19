'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı! Gençliği zehirleyen sözde şarkıcılara Selma Savcı’dan sert tepki: "Müzik değil, ahlaksızlık yapılıyor” Başkan Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı! İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar' Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi Aziz Yıldırım o oyuncuyu resmen hedef gösterdi! AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Gayrimilli savrulma ve siyasi ahlaksızlık" El Salvador'dan Türk yatırımcısına enerji daveti: Jeotermalde iş birliği zamanı Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Okan Buruk'tan Gençlerbirliği maçı sonrası açık yürekli itiraf: "O golle 2-2 korkusunu iliklerimize kadar hissettik"
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, sahadaki mücadeleden memnun olsa da yenen tek golün yarattığı o soğuk duş etkisini samimiyetle dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Pozisyonları vermedik ama yediğimiz 1 gol bize biraz daha oyun içerisinde 2-2 olursa 1 gol daha yersek duygusunu hem oyunculara hem kenarda bize yaşattı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Puan farkını arttırmak için mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Gençlerbirliği de küme düşme hattında. Normalde de puana ihtiyacı vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama ilk yarı golle başladık. Skoru yakaladık aslında ikinci yarı 60. dakikada attığımız golle 3-0 ile maç bitmişti ama hakemler özellikle VAR'dan gelen uyarıyla maçı tekrar başlattılar. Ardından yediğimiz gol ile 2-1'lik skor. Burada zaman zaman rakibimizin de iştahı arttı. Bizim zaman zaman oyunu koruma düşüncemiz oldu. Değişiklikle beraber oyunu oturttuk. Kazanmasını bildik. Pozisyonları vermedik ama yediğimiz 1 gol biraz daha oyun içerisinde 2-2 olursa, 1 gol daha yersek duygusunu hem oyunculara hem kenarda bize yaşattı. Maçı daha rahat bir şekilde götürebilirdik ama Gençlerbirliği iyi mücadele ortaya koydu. Gençlerbirliği'ni de mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Şahin'den net mesaj: Başka Afyonspor yok...

Gündem

Başkan Şahin'den net mesaj: Başka Afyonspor yok...

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının VAR’ı açıklandı

Spor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının VAR’ı açıklandı

Eyüpspor'dan deplasmanda çok önemli galibiyet

Spor

Eyüpspor'dan deplasmanda çok önemli galibiyet

Cirit müsabakasında feci kaza! 1 sporcu ağır yaralı, at telef oldu

Yerel

Cirit müsabakasında feci kaza! 1 sporcu ağır yaralı, at telef oldu

