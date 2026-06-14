Suda en küçük rahatsızlık hissedildiğinde sudan çıkılması gerektiğini aktaran Hakan Özdemir, "Rahatsızlığın ilerlemesi durumunda suda çaresiz kalınabilir. Sosyal medya uğruna tehlikeli alanlarda, su kenarlarında, şelale kenarlarında, kayalarda fotoğraf çekilmemelidir. Birkaç beğeni için hayat riske atılmamalıdır. Boğulma vakasıyla karşılaşıldığında ise en kritik nokta, öncelikle kendi can güvenliğimizi almalıyız. Unutulmamalıdır ki, bir kazazede iki kazazededen daha değerlidir. Sahada en sık karşılaştığımız durumlardan biri de yardım etmek isteyen kazazedelerin de maalesef kazazede olmasıdır. Özellikle denizlerde görülen rip akıntısı, çeken akıntı çok tehlikelidir. Rip akıntısını bilmeyen ama yüzmeyi çok iyi bilen kişiler akıntıya karşı sürekli efor sarf ettiklerinden yoruluyor. Mesafe gidemiyor ve kıyıya varamadan maalesef can verebiliyor. Çeken akıntıya kapıldığımızda öncelikle sakinliğimiz korunmalıyız. Akıntı bizi suyun altına doğru çekmeyecek bizi kıyıdan açığa doğru sürükleyecek. Bu durumda sakinliğimizi koruyarak sırt üstü yüzer vaziyete geçip akıntının bizi geriye doğru götürmesine müsaade edeceğiz. Bu sırada kıyıda bulunan cankurtaran, anne, baba ya da vatandaşlardan avazımızın yettiği kadar bağırarak yardım isteyeceğiz. Ola ki sesimizi duyuramadığımız durumda akıntının kaybolmasını bekleyeceğiz. 200-300 metre sonra mutlaka akıntı kaybolacak. Bu durumda da kıyıya paralel bir şekilde sağa veya sola yüzerek akıntıdan tamamen kurtulacağız. Yardım eden bir kişi yine olmazsa gücümüzü tasarruflu ve panik yapmadan kullanarak kıyıya bu kez dik şekilde yüzerek güvenli alana geleceğiz" şeklinde konuştu.