Okan Buruk'tan Bayern Münih'e iddialı sözler! "Planımız hazır, skor bulmak istiyoruz."

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “İlk maçta olduğu gibi iyi bir futbol oynayıp skoru bulmak istiyoruz” dedi.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında yarın akşam Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktörü Okan Buruk, Fussball Arena München'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK”

Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Buruk, “Burada olmaktan dolayı hem heyecanlıyız hem de bir Türk takımı olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Galatasaray’ın bu turnuvada olması çok değerli. Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları sadece 5 kez Devler Ligi’nde gruplardan çıktı bunun 3’ü Galatasaray’a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Alman devi Bayern Münih’e de değinen Okan Buruk, “Hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Çok çabuk kalemize gelebiliyorlar. Oyuncularıma güveniyorum. Burada yine Türk taraftarlar da burada olacaktır. Onların da desteğiyle ilk maçta olduğu gibi iyi bir futbol oynayıp skoru bulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MUSLERA İLE KONUŞUP KARAR VERECEĞİZ”

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Kasımpaşa maçında kolundan sakatlanarak oyundan alınan tecrübeli kaleci Fernando Muslera için de konuşan Galatasaray’ın hocası Buruk, “Muslera, bugün antrenmanda bizimle sahada yer aldı. Doktorumuz, oynadığı durumda olumsuz bir durum oluşmayacağını söyledi. Duruma göre, Muslera ile de konuşup karar vereceğiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, elinden gelen her fedakarlığı yapıyorlar. Elinde ne varsa takım için ortaya koyan oyuncularım var, bu konuda da şanslı biriyim” dedi.

“PLANIMIZ HAZIR”

Bayern Münih deplasmanında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Okan Buruk, “Beklentimiz her maçtan galip ayrılmak. Çoğu deplasman maçlarını kazanarak döndük. Planımız hazır. Kendi seyircimizin önünde biraz daha farklı bir oyun vardı. Rakibimizi analiz ettik. Doğru bir şekilde oynayacağız. Hem pozisyona girmek hem de girdiğimiz pozisyonları gole çevirmek istiyoruz. Kopenhag maçında da çok pozisyona girdik ama skora ulaşmadık. İç saha dış saha farkı olsa da Galatasaray sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Bayern Münih’in gücünü biliyoruz” şeklinde konuştu.