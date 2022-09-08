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Spor Okan Buruk 'satılsın' raporunu verdi!
Spor

Okan Buruk 'satılsın' raporunu verdi!

Galatasaray'da sakatlık yaşamadan önce kadronun değişilmez isimlerinden olan Luyindama, sakatlık dönüşü eski performansına bir türlü yetişemedi. Hal böyle olunca Okan Buruk, Luyindama için ''satılsın'' raporu verdi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'a Luyindama için teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın ayrılmasına sıcak bakarken,,

Yeniakit Publisher
2022-09-08 10:29:00 -
Okan Buruk 'satılsın' raporunu verdi!

Galatasaray'da sakatlık yaşamadan önce kadronun değişilmez isimlerinden olan Luyindama, sakatlık dönüşü eski performansına bir türlü yetişemedi. Hal böyle olunca Okan Buruk, Luyindama için ''satılsın'' raporu verdi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'a Luyindama için teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın ayrılmasına sıcak bakarken,,

Galatasaraylı taraftarların bir dönem değişilmez oyuncularından olan Luyindama takımdan ayrılıyor. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası bir türlü istenilen performansa erişemeyen tecrübeli stoper Antalyaspor'a transfer olabilir.

NURİ ŞAHİN ÇOK İSTİYOR

Kuvvetli fiziği ve atletik yapısıyla ön plana çıkan Luyindama'yı Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin çok istiyor. Sarı-kırmızılıların da yabancı sınırından dolayı ayrılmasına sıcak baktığı Luyindama için önümüzdeki günlerde resmi açıklama gelebilir.

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