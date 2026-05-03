Okan Buruk klasiği... Şampiyonluk rehavetine kapılan Galatasaray'a büyük şok!
26. şampiyonluk için Samsun'a giden Galatasaray, büyük şok yaşadı
26. şampiyonluk için Samsun'a giden Galatasaray, büyük şok yaşadı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 4-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle öne geçti.
2 karşı karşıya pozisyonu değerlendiremeyen Marius Moundilmadji, 22. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Cherif Ndiaye, 57. dakikada Samsunspor'u öne geçirdi.
GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da Günay Güvenç, ceza sahası dışında elle oynadığı için 63. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Günay'ın yerine 27 yaşındaki Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Batuhan, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.
MARIUS VE CHERIF, SKORU BELİRLEDİ
Marius Moundilmadji, 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Cherif Ndiaye, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.
ŞAMPİYONLUK İLANINA ERTELEME
Ligde 4 hafta sonra kaybeden Galatasaray, 74 puanda kaldı ve şampiyonluk ilanını gelecek haftaya bıraktı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 48'e yükseltti.
G.SARAY'IN RAKİBİ ANTALYASPOR
Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Galatasaray bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Samsunspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.