Spor
Okan Buruk klasiği... Şampiyonluk rehavetine kapılan Galatasaray'a büyük şok!

Okan Buruk klasiği... Şampiyonluk rehavetine kapılan Galatasaray'a büyük şok!

26. şampiyonluk için Samsun'a giden Galatasaray, büyük şok yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle öne geçti.

2 karşı karşıya pozisyonu değerlendiremeyen Marius Moundilmadji, 22. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Cherif Ndiaye, 57. dakikada Samsunspor'u öne geçirdi.

GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Günay Güvenç, ceza sahası dışında elle oynadığı için 63. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Günay'ın yerine 27 yaşındaki Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Batuhan, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

MARIUS VE CHERIF, SKORU BELİRLEDİ

Marius Moundilmadji, 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Cherif Ndiaye, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

ŞAMPİYONLUK İLANINA ERTELEME

Ligde 4 hafta sonra kaybeden Galatasaray, 74 puanda kaldı ve şampiyonluk ilanını gelecek haftaya bıraktı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 48'e yükseltti.

G.SARAY'IN RAKİBİ ANTALYASPOR

Galatasaray, gelecek hafta Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Galatasaray bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsunspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

Yorumlar

Volkan Savaş

Okan Buruk kalsın diyenlere ithaf olunur. Mesele ağaç değil anlamadınmı diyordu ya hani kaçak'ın biri. Mesele Okan Buruk ve takımı değil mesele seneye Galatasaray'ın hem Avrupa'da hemde Türkiye'de hezimet yaşayacağıdır. Anlaşıldımı sayın Dursun Özbek. Tehlikeyi göremezsen sonun çok acı olacak. Demedi deme. Yepyeni bir teknik adam ve yepyeni bir takım gerekiyor.
