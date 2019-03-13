0553 313 94 23

Okan Buruk: "ekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi tekrar deplasmanda kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:48
Okan Buruk: "ekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi tekrar deplasmanda kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

 

Süper Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor Didi Stadyumu’nda gerçekleşen antrenman öncesi Teknik Direktör Okan Burak, açıklamalarda bulundu. Buruk, deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Deplasmanda çok zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Atiker Konyaspor’un gücünü biliyoruz. İç sahada seyirci bakımından en dolu tribünlere oynayan takımlardan biri ve etkili bir seyirciye sahip. Özellikle son haftalarda istedikleri sonucu alamasa da üst sıraları hedefleyen bir takım. Kendi oyun anlayışı içerisinde taktiksel olarak dizilişlerine, oyun içerisindeki aksiyonlarına sabit kalan bir takım. Özellikle bizim deplasmanda 3 maçlık bir galibiyet serimiz vardı. Fenerbahçe maçıyla bunu kaybetmiştik. Tekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Musa Çağıran: "İyi konumdayız, devamını getirmek istiyoruz”

 

Çaykur Rizespor’da zor bir sakatlık dönemi geçiren Musa Çağıran ise iyi bir konumda olduklarını belirterek, "Öncelikle çok büyük bir süreçten çıktık. Zor bir sakatlık geçirdim. Yaklaşık 4 buçuk, 5 ay sürdü hazır olmam. Allah’a hamd olsun döndüm, ilk maçımı da oynadım. Hem kendim için hem takımım için çok iyi geçen bir maç oldu. 5 ayın üstüne kendi adıma mütevazı olmak gerekirse fena maç oynamadığımı düşünüyorum. İyi bir performans gösterdim, inşallah bunun devamını getiririm. Önemli olan bu. Şu an takım adına da kendi adıma da çok iyi konumdayız. Bunun devamını getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



25 yıl sonra geçmiş olsun ziyareti

 

10 Şubat 1993 tarihinde Galatasaray – Trabzonspor maçında ayağı kırılan Okan Buruk’a o gün çok üzülen ve hiç aklından çıkartamayan Deniz Denizli Sandıkçı antrenman öncesinde çok sevdiği Okan Buruk’u görmeye geldi. 25 yıl önce sakatlanan Okan Buruk’u sakatlandığı günden bugüne ziyaret etmek istediğini dile getiren Sandıkçı, “Fazla maç izleyen biri değilim. Eşimin Galatasaraylı olduğundan Galatasaray - Trabzonspor maçını izlerken Okan Buruk’un sakatlandığını gördüm. Çok üzüldüm. O gün hastaneye gidemedik, sonrasında da geçmiş olsuna gidemedik. 25 yıl sonra kısmet bugüneymiş” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:48
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Konya
  4. Denizli
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona çıkıyor
    1. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    2. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    3. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    5. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    6. İsmet Yıldırım: “Millet kim, siz kim”
    7. Güder’den katılımcı belediyecilik..
    8. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    9. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    10. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    11. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    12. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    13. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    14. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    15. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    16. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    17. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    18. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    19. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    20. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    21. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    22. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    23. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    24. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    25. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    26. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    27. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    28. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    29. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    30. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta