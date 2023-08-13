Okan Buruk: Daha iyi olacağız

Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında konuk olduğu Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Antalya'ya yakın bir hava sıcaklığı vardı. Daha hızlı oynamamız lazımdı. Geriden pas hızı ve pas kalitesini daha net şekilde ortaya koymamız lazımdı. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Kendi kalitemizin altında işler yaptık. Hazırlanan bir takımız. 3 gün önce maç oynadık. Bu kadro daha hazır olduğu için bu seçimleri yaptım. Angelino'nun sakatlığı vardı. Lucas Torreira bir hastalık geçirdi. Wilfired Zaha'yı kullandık. Oyuncular birbirini yeni yeni tanıyor. Daha fazla pozisyon üretebilirdik. Kolay pas hataları da yaptık. Kayserispor'un kalecisi önemli kurtarışlar yaptı. Kayserispor'u mücadelesinden ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha iyi olacağız"

Okan Buruk, sözlerini söyle sürdürdü:

Daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız. Burayı en kayıpsız şekilde geçemeye çalışıyoruz. Kayserispor zaman zaman bizden daha çok istedi. Bir sonraki maç farklı olacak. Takımımız oynadıkça forma girecek. Pozisyona girdik, üstünlük kurduk ama maç boyunca bunu yapamadık.

Yeni gelen oyuncuların yüzde 100 olması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları var. En hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Kazanarak başlamak istiyorduk ama bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten oyuncular bizle birlikte olmayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO