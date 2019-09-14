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Okan Buruk: "Benim için hayal kırıklığı oldu"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ileriki haftalarda oyuncu tercihlerinin farklı olacağını belirterek, "Daha çok isteyen sahada olacak.

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:03
Okan Buruk: "Benim için hayal kırıklığı oldu"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ileriki haftalarda oyuncu tercihlerinin farklı olacağını belirterek, "Daha çok isteyen sahada olacak. Benim için hayal kırıklığı oldu" dedi.


M. Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında mücadele ettiği D.G. Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maç öncesi kafamda maçı düşündüğümde çok daha farklı bir oyun bekliyordum. İrfan’ın olmaması saha içinde, hücumda çok etkiledi. Ama ne olursa olsun bizim gibi takımın bunu yapmaması gerekiyor. Rakibimiz hızlı hücumları iyi yapan bir takım. Çok basit top kayıpları yaptık. Oyun olarak istediğimizi hiçbir şekilde alamadık, memnun değilim. İkinci yarı kazanacak pozisyonları bulduk. Benim istediğim bir takım yoktu. Maçı kazansaydık da yine bunları söyleyecektim. Sahaya baktığımız zaman 6-7 oyuncu dışarı alabilirdik. Savunma oyunculara çok iş düştü. Skrtel’in sakatlığı da oldu. İstediğimiz gibi maç olmadı. Bu yüzden üzgünüm. Oyuncu tercihleri bundan sonraki haftalar farklı olacak. Daha çok isteyen sahada olacak. Benim için hayal kırıklığı oldu. Burada sorumlu olan benim” diye konuştu.



“Üzerimizdeki ölümü toprağını atmamız gerekiyor”


Kendileri için zor bir gün geçtiğini vurgulayan Buruk, “Takım hafta içindeki çalışmalarda bize doğru şeyler göstermişti. Daha iyi olmak zorundayız. Ayağımızdaki boş topları bile rakibimize attık. Ben oyuncularıma güveniyorum. En iyisini yapan bundan sonra sahada olacak. Bundan sonra dikkat etmemiz gerek. Geçen seneden gelen bu takımın üzerinde olumsuz bir tablo var. Biz bunu tam tersine çevirmeye çalışıyoruz. Başkan ve ekibimiz destek oluyor. Bu üzerimizdeki ölümü toprağını atmamız gerekiyor.Roma deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı var. Bunlardan daha iyisini yapacağız. Bir daha kötü oynayacağını sanmıyorum. Buradaki sorumluk benim” şeklinde konuştu.


İrfan Can’ın kadroda yer almamasıyla ilgili olarak Okan Burak, “Ayağının üst adalesinde ağrısı var. Bizce risk edebilirdik ama etmedik” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:03
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