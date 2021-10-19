Okan Bayülgen'den skandal sözler! Tacizi ballandıra ballandıra anlattı, konuklar da utanmadan güldü!

Okan Bayülgen, Haber Global'de sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü adlı magazin programında Mehmet Ali Erbil'in tacizi skandal ifadelerle meşrulaştırmaya çalıştı. Tacizi ballandıra ballandıra anlatan Bayülgen, "romantik ve kibar mesajlar" diyerek skandal sözler sarfetti.

"Başı 'Seninle uyumak istiyorum' dediği için belaya girdi"

Bayülgen, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay tarafından taciz iddiasıyla suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Mehmet Ali ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı ya da asistanı attı. Mehmet Ali'nin başı 'Seninle uyumak istiyorum' dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok. Yaş alırken duygusallaştı herhalde dedim, ama bu tam ters etki yarattı."

Ofsayta düştüğünü anlayınca kıvırdı

Sözlerini, Erbil'in herkesin evine kabul ettiği bir şovmen olması dolayısıyla söylediğini iddia eden Bayülgen, "Beni de linç etmesinler, bunları söylememde her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor" diyerek anında kıvırdı.

Kadınların da olduğu konukları ise bu skandala komedi tadında güldü

Öte yandan Bayülgen'in ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışmasına kadınların da bulunduğu konukların gülmesi 'pes' dedirtti.