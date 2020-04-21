Okaliptüs tüm solunum rahatsızlıklarına iyi geliyor!

Anadolu'da Okaliptüs, Sıtma ağacı ve Sulfata ağacı isimleriyle de tanınan Okaliptus, solunum rahatsızlıklarından kas ağrılarına kadar birçok rahatsızlığa birebir gelmektedir. Peki, uzmanlar tarafından sıkça önerilen Okaliptus, sağlığa ne gibi faydalar sağlamaktadır? İşte mucizevi bitki Okaliptus ile ilgili tüm detaylar...

Okaliptus'un özellikleri

Latince adı Eucalyptus olan, Anadolu'da Okaliptüs, Sıtma ağacı ve Sulfata ağacı isimleriyle de tanınan Okaliptus, Mersingiller familyasındaki aynı cinsten 300'ü aşkın ağaç ya da ağaççık türünün genel adıdır. Okaliptüs, Anayurdu Avustralya, Yeni Zelanda ve Tasmanya olup oradan dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde okaliptüsün yaşamasına uygun Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sıcak, bol güneşli ve sulak yerlerde bataklıkları kurutmak, odunundan yararlanılmak üzere sıkça yetiştirilmektedir. Bazı okaliptüs türlerinin boyu 90 metreyi aşabilmektedir. Gövde kabukları büyük levhalar halinde kabarıp dökülen okaliptüslerin yaprakları, genellikle orak biçimli, almaşık dizilişli, sarkık yapıda, koyu yeşil renkli ve tadı acıdır. Yaprak koltuklarından çıkan püskül biçimindeki sarımsı beyaz ya da kırmızı renkli çiçekleri, tek tek ya da kümeler oluşturarak açmaktadır. Meyveleri, çok sayıda tohum taşıyan kapsüller halinde oluşmaktadır. Okaliptüs türleri tohumuyla çoğalmaktadır.

Türkiyede en çok yetiştirilen Adana okaliptüsü (E. camaldulensis) ile E. globulus türleridir. Özellik yönünden birbirlerine oldukça benzeyen bu türlerin tanence zengin kabukları sepicilikte kullanılmaktadır. Yaprakları, bileşiminde yüksek oranda sineol bulunan uçucu madde, acı madde ve tanen içermektedir.

Okaliptus'un faydaları

- Okaliptus, özellikle solunum yolu hastalıklarında; sözgelimi nezle, öksürük, bronşit, burun ve boğaz rahatsızlıklarında etkili ve iyileştiricidir. Balgam söktürür, göğsü yumuşatır, ateşi düşürür ve sinüsleri açar. Bu etkileri sağlamak üzere ya buhar banyosuna girilir ya da ispirtolu veya zeytinyağlı eriyikleri alınır.

- Okaliptus, antiseptik oluşu nedeniyle yara, ülser ve yanıkları temizleme ve iyileştirmede etkilidir.

- Okaliptus, dişeti enfeksiyonlarında mikrop kırıcı, ağız kokularını gidericidir. Bu durumlar için ispirtolu ya da zeytinyağlı eriyikleriyle gargara yapılır.

- Okaliptus, peklik verici ve bedeni güçlendiricidir.

- Okaliptus romatizma ağrıları, kas kasılmaları ve üşütmelerden ortaya çıkan ağrılara da birebir gelmektedir.

- Okaliptus, idrar yolları antiseptiğidir.