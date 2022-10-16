OKA personel alacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, müzakere kabiliyeti yüksek, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, kalkınma bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre rta Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Samsun ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan aday, Samsun ilinde görevlendirilecektir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
Başvuru Tarihleri: 31/10/2022 – 14/11/2022
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi: 25/11/2022
Sözlü Sınav Tarihleri: Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Başvuru Adresi: Adaylar, ilana e-Devlet - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurabileceklerdir.
Sınav Yeri: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Samsun Merkez Organize San. Böl. Yasar Doğu Cad. No: 62Tekkeköy/SAMSUN
Tel: 0 (362) 431 24 00, Faks: 0 (362) 431 24 09
E-mail: [email protected]
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres: https://oka.ka.gov.tr/ https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
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