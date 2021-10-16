  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv OİB, Otomotivde Geleceğin Tasarımlarını ödüllendiriyor
Otomotiv

OİB, Otomotivde Geleceğin Tasarımlarını ödüllendiriyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, 18 Ekim tarihinde online olarak gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:28:00 -
OİB, Otomotivde Geleceğin Tasarımlarını ödüllendiriyor

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl 10.sunu düzenleyeceği yarışma, “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” temasıyla gerçekleştirilecek.

Dereceye girene ayrıcalık

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde düzenlenecek, sektör profesyonellerinden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere kadar çok sayıda kişinin izleyeceği yarışmada, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplam 500 bin TL ödül verilecek. Dereceye girenler nakdi ödüllere ek olarak, projelerini İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirme, İTÜ Big Bang sahnesinde yarışma ve otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma gibi ayrıcalıklar da elde edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu da mı tesadüf? Dilek İmamoğlu'nun el değdirdiği kitapta ilginç detay
Gündem

Bu da mı tesadüf? Dilek İmamoğlu'nun el değdirdiği kitapta ilginç detay

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı "İlham Veren Adımlar" adlı kitap ile ilgili ilginç detaylar ..
Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Bürokratları tehdit etti: Pazartesi itibarıyla...
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha! Bürokratları tehdit etti: Pazartesi itibarıyla...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bürokratlarla ilgili paylaşımda, "18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düze..
İçişleri Bakanlığı duyurdu! e-Devlet'te yeni dönem
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu! e-Devlet'te yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, çeşitli nedenlerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayanların bu bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay