OİB, Otomotivde Geleceğin Tasarımlarını ödüllendiriyor

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl 10.sunu düzenleyeceği yarışma, “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” temasıyla gerçekleştirilecek.

Dereceye girene ayrıcalık

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde düzenlenecek, sektör profesyonellerinden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere kadar çok sayıda kişinin izleyeceği yarışmada, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplam 500 bin TL ödül verilecek. Dereceye girenler nakdi ödüllere ek olarak, projelerini İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirme, İTÜ Big Bang sahnesinde yarışma ve otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma gibi ayrıcalıklar da elde edecek.