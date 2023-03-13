Ohh, suyundan da koy! Ahmet Hakan'ın şu yaptığına bakın hele
2015 yılında, Selahattin Demirtaş'a CNN Türk'te saz çaldırıp vatandaşa güzelleyen Ahmet Hakan, yine "sazı eline aldı".
2015 yılında, Selahattin Demirtaş'a CNN Türk'te saz çaldırıp vatandaşa güzelleyen Ahmet Hakan, yine "sazı eline aldı". Hürriyet'teki yazısında, aynı anda çaktırmadan hem HDP'ye, hem CHP'ye yanlayan Hakan, özetle şunları kaydetti:
"İYİ Parti’yi HDP üzerinden sıkıştırmak anlamlı değil!
Çünkü...
İYİ Parti’nin artık herhangi bir duruma itiraz edecek takati kalmadı.
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ÖNE ÇIKAN VİDEO
İYİ Parti, Masa’dan kalkıp tekrar dönerek...
Maraza çıkarma hakkını kaybetti.
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Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun HDP ile her yakınlaşmasında...
“Bakalım İYİ Parti ne diyecek, bakalım İYİ Parti isyan edecek mi?” falan diye yıkım beklentisi içine girenler, fena halde hayal kırıklığına uğrayacaklar.
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İYİ Parti, siyasi güç açısından...
Babacan’ın, Karamollaoğlu’nun, Davutoğlu’nun, hatta ve hatta Gültekin Uysal’ın bile biraz gerisine düştü.
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Kılıçdaroğlu, HDP’ye bakanlık vermezse...
İYİ Parti’den çekindiği için değil...
Taktik ve strateji açısından doğru bulmadığı için vermez."