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OHAL’in kalkması FETÖ’nün bittiği anlamına gelmez

15 Temmuz gecesi başarısızlıkla sonuçlanan FETÖ darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 7. defa 3 ay süreyle uzatılan OHAL’in sona ermesine sayılı günler kaldı. Avukat Yaşar Baş, “OHAL’in kaldırılması FETÖ’nün yeniden darbe yapma veya yeniden toplumda karışıklık çıkarma kabiliyetinin ortadan kaldırıldığını gösterir. FETÖ’nün ortadan kaldırıldığını göstermez” dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:25
OHAL’in kalkması FETÖ’nün bittiği anlamına gelmez

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün darbe girişimi sonrası 20 Temmuz tarihinde 3 aylığına ilan edilen toplamda 7 kere uzatılan olağanüstü hal (OHAL) yeni kabinenin açıklanması ile kalkması bekleniyor. 

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDER

Başbakan Binali Yıldırım, olağanüstü halin (OHAL) yeni kabinenin açıklanması ile birlikte pazartesi günü kaldırılacağını bildirdi. OHAL’in kalkma ihtimalini değerlendiren Avukat Yaşar Baş, “Devletin mekanizmaları çalışıyor. Olağanüstü Hal (OHAL) ani ve acil riskleri yönetmek için var. Kamu düzenini bozacak kabiliyetini kaybettiğine karşı kanaat getirirse  devletin normal mekanizması bu mücadele için artık yeterli hale gelir. OHAL’in kaldırılması FETÖ mücadelesinin sona ereceği anlamına asla gelmez. OHAL’in kaldırılması FETÖ’nün yeniden darbe yapma veya yeniden toplumda karışıklık çıkarma kabiliyetinin ortadan kaldırıldığını gösterir. FETÖ’nün ortadan kaldırıldığını göstermez. Normal mekanizma ile FETÖ ile mücadele edilir. Aynı zamanda FETÖ mücadelesinin uzun bir mücadele olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Bu kadar yaygın bir terör örgütüyle mücadelenin tek hamlede toplumdan temizlenmesi mümkün değil. Bunlar şekil değiştirecek, karakter değiştirecekler, planlarını programlarını değiştirerek  terör faaliyetlerini sürdürmeye çalışacaklardır. Ama devlet de en ağır şekilde cezalandıracaktır” şeklinde konuştu.

30’DAN FAZLA KHK YAYINLANDI

OHAL kapsamında ilk Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 23 Temmuz 2016’da çıkartılırken bugüne kadar 30’dan fazla KHK yürürlüğe girdi. 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK'larla; Yüksek Askeri Şûra’nın yapısı değişti.

Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları için düzenleme yapıldı.

İstemeyen silah altına alınmadı. Milli istihbarat Cumhurbaşkanına bağlandı.

FETÖ'yle bağlantısı tespit edilen yurtdışındaki okulların diploma denklikleri kaldırıldı.

FETÖ zanlılarının eşlerinin pasaportları iptal edildi. FETÖ bağlantısı sebebiyle kayyım atanan bütün şirketler TMSF'ye bağlandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:25
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Yaşar Baş
  3. Kanun Hükmünde Kararname
  4. KHK
  5. 15 Temmuz

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