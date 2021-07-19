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Siyaset Oğuzhan Asiltürk ve Devlet Bahçeli kol kola girdi! Millet İttifakı destekçileri kudurdu
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk ve Devlet Bahçeli kol kola girdi! Millet İttifakı destekçileri kudurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte KKTC'ye giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün samimi görüntüleri, Millet ittifakı destekçilerini kudurttu.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 23:10:00 - 2021-07-19 23:20:07

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte KKTC'ye giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, uçaktan kol kola indi. Kameralara yansıyan o anlar Millet ittifakı destekçilerini çılgına çevirdi.

Sosyal medyada hedef alınan Bahçeli ve Asiltürk hakkında çirkin paylaşımlar yapıldı

Asiltürk neden hedefte?

Oğuzhan Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençlerimizi Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak." açıklamasından sonra hedefe konmuştu.

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Yorumlar

Bir Zamanlar Kıbrıs

Provokatörler anlaşılan Ünal Çeviköz’ün “Türkiye Azerbaycan’a cihatçı yolluyor” sözlerini duymamış.
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Darwin'in Hayvanları Partisi

Müslümanlar , müslümanlara destek veriyor size ne oluyor ateist p...tlar? Siz, JBiden'dan emir alın,bağımsızlık böyle mi oluyormuş ??
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