Oğuzhan Asiltürk ve Devlet Bahçeli kol kola girdi! Millet İttifakı destekçileri kudurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte KKTC'ye giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, uçaktan kol kola indi. Kameralara yansıyan o anlar Millet ittifakı destekçilerini çılgına çevirdi.

Sosyal medyada hedef alınan Bahçeli ve Asiltürk hakkında çirkin paylaşımlar yapıldı

Asiltürk neden hedefte?

Oğuzhan Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençlerimizi Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak." açıklamasından sonra hedefe konmuştu.