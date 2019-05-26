Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada Fenerbahçe’nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de sahada yer aldı.

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de sahada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada Oğuz Kağan Güçtekin 211 gün sonra forma şansı buldu. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası son olarak Süper Lig’in 10. Haftasında Ankaragücü karşısında forma giyen Güçtekin 6 ay 28 gün sonra sarı-lacivertli formaya Antalyaspor maçında Nabil Dirar’ın yerine 83. dakikada dahil oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.