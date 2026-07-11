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Tarihi kalıntılar yok olmak üzere! Burası çöplük değil Roma hamamı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tarihi kalıntılar yok olmak üzere! Burası çöplük değil Roma hamamı

Bursa İznik'te 2020 yılında temel kazısıyla ortaya çıkarılan Roma hamamı kalıntıları, çevre düzenlemesi yapılmayınca çöplerin atıldığı alan haline geldi.

#1
Foto - Tarihi kalıntılar yok olmak üzere! Burası çöplük değil Roma hamamı

Bursa’nın İznik ilçesinde inşaat kazısı sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma hamamı kalıntıları bakımsız haliyle tepki çekiyor.

#2
Foto - Tarihi kalıntılar yok olmak üzere! Burası çöplük değil Roma hamamı

İlçenin Atatürk Caddesi’nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi’ne 50 metre mesafedeki inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar gün ışığına çıktı. İnşaat sahipleri, durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Müdürlükte görevli arkeologlar ve sanat tarihçileri, incelemede bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti. 600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.

#3
Foto - Tarihi kalıntılar yok olmak üzere! Burası çöplük değil Roma hamamı

Ancak çevre düzenlemesi yapılmayan alan, adeta çöplüğe döndü. Bölgeye atılan çöpler ve yiyecek artıkları dikkat çekiyor. Kalıntıların zaman içinde daha fazla tahrip olabileceği endişesi taşıyan bölge sakinleri, bir an önce gerekli çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyor.

#4
Foto - Tarihi kalıntılar yok olmak üzere! Burası çöplük değil Roma hamamı

Yetkililere çağrıda bulunan çevre sakinlerinden Ümit Ulutaş, “Bu ilçe tarihi açıdan zengin bir ilçe ve burası 2020 yılında bir inşaat kazısında ortaya çıkan bir yer ve atıl durumda. Çöplük olarak kullanılıyor. Bir gün içinde burayı tertemiz yapıp, halka açabilirler. Buranın temizlenmesi ve ziyarete açılması lazım” dedi.

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