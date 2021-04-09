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Yaşam Öğretmenlerin aşılanması ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk açıkladı
Yaşam

Öğretmenlerin aşılanması ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk açıkladı

Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bakan Selçuk'tan önemli aşı açıklaması geldi. Milyonlarca öğretmen aşı sırasının ne zaman kendilerine geleceğini merak ediyordu. Koronavirüs aşı takviminde öğretmenlerin ne zaman aşılanmaya başlayacağını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Peki, Öğretmenlerin aşılanması ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 00:34:00 -
Öğretmenlerin aşılanması ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk açıkladı

Öğretmenlerin ne zaman aşı olacağına ilişkin araştırmalar iyice artmış durumda. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de canlı yayınlanan "Açık ve Net" programında soruları yanıtladı. Yurt genelindeki binlerce öğretmenin ne zaman aşı olacağı Ziya Selçuk'un açıklamaları ile son dakika belli oldu.

Öğretmenlerin aşılanması ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında milyonlarca aileyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'ununun aşılandığını açıklayan Bakan Selçuk, 125 bin öğretmenin birkaç gün içinde aşılanacağını duyurdu.

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