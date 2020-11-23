Öğretmenler "Otağ-ı Muallim" ile günün stresini atıyor

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 2 yıl önce eğitim-öğretime başlayan Şehit İbrahim Betin İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı" sözlerinden yola çıkılarak yeni nesil bir öğretmenler odası hazırlandı.

"Kütüphane, Spor Salonu, Akıl Zeka Atölyesi, Tasarım Beceri Atölyesi, Hayal Dünyam-Bizim Bahçe, Çok Amaçlı Salon, Destek Eğitim Sınıfı ve Oyun Terapi" gibi alanlardan oluşan "Otağ-ı Muallim", öğretmenlerin enerji depolaması için tasarlandı.

Okulda ayrıca öğrenciler için açık sınıf, sebze yetiştirdikleri bir alan ve kodlama sınıfları da bulunuyor.

Şehit İbrahim Betin İlkokulu Müdürü Selçuk Erkoç, AA muhabirine, "Otağ-ı Muallim"in 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde açıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı" sözünden yola çıktıklarını anlatan Erkoç, "Öğretmenlerimize anketle sorduk, ihtiyaçlarını listeledik. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni nesil öğretmenler odasını 'Otağ-ı Muallim' olarak belirledik." dedi.

Erkoç, öğretmenlerin yeteneklerini sergileyebilecekleri, mutlu bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bunun sonucunda öğretmenlerin de eğitim ve öğretim faaliyetlerinde iş veriminin arttığını dile getirdi.

"Otağ-ı Muallim"de özel tasarım, beceri atölyesi, müzik alanı, strateji ve akıl oyunları alanı, yaşam, beceri alanı, resim atölyesi, okuma köşesi ve masaj koltuğunun olduğu birçok alanın bulunduğunu anlatan Erkoç, "Otağ-ı Muallim'in kaynağı öğretmenler tarafından sağlandı. Kendi imkanlarıyla, evlerindeki malzemeleri getirerek, yaşam alanı oluşturdular. Sponsorlar aracılığıyla da bu hale getirmekten gurur duyuyoruz. Otağ-ı Muallim'in okula hiçbir maliyeti olmadı. Burada ikili ilişkiler ve öğretmenlerinizin emeği çok önemli. Otağ-ı Muallim'in iş verimini artırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Erkoç, okulda iki öğretmenler odasının olduğunu hatırlatarak, "Otağ-ı Muallim"i ders sonrasında kullandıklarını aktardı.

"Otağ-ı Muallim"in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hemen önce hayata geçirildiğini dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci, mutlu veli olması gerekiyor. 2023 eğitim vizyonu perspektifinde de 'öğren, yap, ol' projesi kapsamında öğretmenlerimiz okulu çok özlediklerini belirtti. Öğretmen arkadaşlarımız çok fedakar. Okulun kapalı olduğu dönemde vefa sosyal destek gruplarında çalıştılar. İnşallah pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Bizler öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Bir an önce öğrencilerimize, öğretmenlerimize yüz yüze eğitimle kavuşmak istiyoruz."

- "Burası bizim huzur adamız"

Müdür Yardımcısı Hüseyin Taşpınar ise 14 yıldır sınıf öğretmeni olduğunu, bu okulda da 1 yıldır görev yaptığını anımsatarak, "Otağ-ı Muallim, öğretmenler arası birlik ve beraberliği sağlayabildiğimiz, aynı zamanda kurum kültürünün oluştuğu bir yer. Öğretmenlerimiz serbest zamanlarında burada vakit geçiriyorlar. Kendi aralarında yeni eğitim, öğretim yöntem ve tekniklerini konuşabildikleri, rahat ve huzurlu vakit geçirdikleri bir ortam burası." dedi.

14 yıllık sınıf öğretmeni Hayrunisa Savaş da Şehit İbrahim Betin İlkokulu'na yeni atandığını aktararak, "Daha önce görev yaptığım hiçbir okulda, bu kadar öğretmenine değer veren, bu kadar ekip ruhuyla çalışılan bir ortamla karşılaşmadım. Otağ-ı Muallim'i gördüğümde okul müdürümüzün bir yönetici değil lider olduğunu anladım. Henüz bir haftadır bu okulda görev yapıyorum. Otağ-ı Muallim öğretmenlerin kafalarını dağıtıp dinlenebileceği bir ortam. Öğretmenin kendini değerli hissetmesi, bunu öğrencilerine yansıtması ve bu sinerjinin velilere yansıması muhteşem bir şey, eğitimin kalitesini arttırıcı. Burası bizim huzur adamız." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Gülsezin Gençoğlu ise iki yıldır görev yaptığı okulda kurulan "Otağ-ı Muallim"de takı tasarımı yaparak vakit geçirdiğini anlattı.

"Otağ-ı Muallim"i ders aralarında değil de dersten sonra dinlenmek için kullandıklarını belirten Gençoğlu, "Arkadaşlarımızla vakit geçirmek için burayı kullanıyoruz. Teneffüslerde arkadaşlarla konuşmak mümkün olmuyor, bazen nöbetçi oluyoruz, bir araya gelemiyoruz. Ders sonlarında burada bulunmak çok hoşumuza gidiyor." ifadesini kullandı.

"Otağ-ı Muallim"de bir papağan, iki muhabbet kuşu ve çeşitli süs bitkileri yetiştiren 12 yıllık sınıf öğretmeni Aysel Şahin de ders çıkışlarında günün yorgunluğunu yeni nesil öğretmen odasında attığını, bir sonraki güne daha enerjik başladıklarını söyledi.

23 yıllık sınıf öğretmeni Yelda Turhan ise şunları kaydetti:

"Öğretmenlikte tecrübe yok. Her sene yeni şeyler öğreniyoruz, hayatımıza yeni şeyler katıyoruz. Öğrenmenin sınırı yok. 2 yıldır bu okulda çalışıyorum. Otağ-ı Muallim'de kendimizi çok özel ve değerli hissediyoruz. Hiç okuldan ayrılmadan, okul ortamından uzaklaşıp farklı bir aleme geliyoruz. Kendimizi yeniden şarj edip, mutlu ve huzurlu bir şekilde dersimize gidebiliyoruz. Bizim mutluluğumuz, enerjimiz çocuklara yansıyor, daha güzel ders işliyoruz. Mutlu öğretmenler, mutlu çocuklar oluyor."