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Yaşam Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler Alman aşısı mı olacak?
Yaşam

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler Alman aşısı mı olacak?

Alman aşısı olarak ifade edilen Pfizer-BioNTech aşısı 1 milyon 500 bin adet ülkemize getirildi. Alman aşısının gelmesi ile aşı sırası gelmiş olan öğretmen grubunun ne zaman aşı olacağı merak kazandı. Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler Alman aşısı mı olacak? İşte bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:00:00 -
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler Alman aşısı mı olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? sorusu gündemde yer alan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüz yüze sınavlara devam edileceği aktarılırken Öğretmenlerin aşı sırası geldi mi? Öğretmenlere hangi aşı vurulacak? soruları araştırılıyor.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye’ye ulaşan 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısının önce öğretmenlere uygulanması bekleniyor. Bir süredir yavaş giden aşılama nedeniyle eleştirilen Bakanlık, Türkiye’ye ulaşan 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve peyderpey gelmeye devam eden Çin aşısı ile aşılamaları hızlandıracak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, BioNTech aşısının geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek (güvenlik testi) üzere Türkiye’ye geldiğini, bir hafta sonra ise birer gün arayla 750 bin ve 700 bin olmak üzere 1.5 milyon doz kullanıma hazır aşı getirildiğini açıklamıştı. Aşı uygulanacak gruplarda öğretmenler, asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı çalışanları bulunuyor. 2’nci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılanmasına yavaş yavaş başlanacağı öğrenildi. 60-64 yaş, yani 2’nci aşama B grubu aşılama da önümüzdeki haftalarda başlayacak.

24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.

Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı.Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.

Aşılamaya ilkokul ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğretmenleriyle devam edilecek. Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek.Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.Öğretmenlerin aşılanması mart boyunca aralıksız sürdürülecek.

 

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